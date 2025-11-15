Quate decennis de salut en Aran
Era Val commemòre es 40 ans deth sòn espitau e anoncie ua remodelacion entà 2026. Se reconeishèren tanben es 15 ans de collaboracion damb eth Hospital del Mar de Barcelona
Eth Conselh Generau d’Aran celebrèc era setmana passada dus actes que simbolizen era istòria e futur dera sanitat aranesa. D’un costat, es 40 ans dera inauguracion der actuau Espitau; e der aute, es 15 ans dera aliança damb eth Hospital del Mar de Barcelona, ua collaboracion qu’a permetut incorporar servicis de nauta especializacion en territòri.
Eth Parador d’Arties siguec er scenari der acte commemoratiu des quate decennis deth centre, inaugurat en 1985 qu’ei ua pèça essenciau deth sistèma sanitari deth Pirenèu. Pendent er acte se rebrembèc era evolucion dera atencion sanitària en Aran, damb arraïtzes que van des der Espitau de Sant Nicolau (1192) a Sant Antòni de Vielha (1937). Siguec eth prumèr espitau bastit pera Generalitat dempús deth traspàs de competéncies en matèria de salut. Damb era descentralizacion sanitària en an 2002, era gestion passèc ath Conselh e se creèc eth Servici Aranés de Salut, antecedent der actuau Servici Aranés de Benèster e Salut (SABS). Aguest organisme consolidèc era proximitat e era atencion personalizada ara ciutadania, pilars deth modèl aranés d’autogovèrn.
Pendent er acte, se presentèc ath delà eth projècte de remodelacion der espitau, es òbres deth quau s’iniciaràn en 2026 e seràn finançades pera Generalitat. Aguesta intervencion supausarà ua milhora substanciau der espaci, eth benèster des professionaus e era atencion as usatgèrs. “Aguesti 40 ans an estat possibles gràcies ara implicacion de toti es professionaus”, afirmèc era directora deth SABS, Maria Àngels Borràs.
Eth segon acte auec lòc diuendres, en motiu des 15 ans dera aliança damb eth Hospital del Mar. Aguesta collaboracion a ampliat er accès a especialitats medicaus, especiauments en oncologia, e a permetut redusir desplaçaments dehòra dera Val. Pendent era jornada se presentèren estudis, videos e taules redones sus era umanizacion dera atencion sanitària. Era directora deth SABS remerquèc qu’“aguesta aliança estrategica a milhorat era accessibilitat des aranesi ara atencion especializada”, mentre qu’eth director gerent deth Hospital del Mar, Jaume Raventós, destaquèc “era importància deth trabalh conjunt”. Era sindica d’Aran, Maria Vergés, remerquèc qu’aguesti aniversaris mòstren “eth compromís deth Govèrn d’Aran entà garantir servicis publics de qualitat e de proximitat, basadi ena equitat e era excelléncia professionau”.
Era Deputacion finance ua naua incubadora termica
Era Deputacion de Lhèida a finançat ua naua incubadora termica damb reanimador entar Espitau, damb ua aportacion de 35.000 euros. Eth dispositiu actuau ja ère obsolet, e eth sòn corrècte foncionament ei essenciau entà garantir era termoregulacion des nauneishudi, ua foncion critica entà evitar era ipotèrmia enes nauneishudi. Eth contracte entath sòn aqueriment se trape ena plataforma de contractacion publica e es enterpreses poiràn presentar ofèrtes enquiath 3 de deseme. Era sua execucion ei a cargue d’Aran Salut en coordinacion damb eth departament de Pediatria der espitau. Er aparelh beneficíe dirèctaments as familhes, e assegure condicions optimes entath suenh des qu’an neishut recentaments en un moment critic entath sòn desvolopament e salut.