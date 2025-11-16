AJUTS
Vint milions i suport tècnic per promoure cases en desús en municipis rurals
El president Illa anuncia un paquet de mesures i la creació d’un “Incasòl rural”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir una línia d’ajuts de 20 milions d’euros fins al 2029 per rehabilitar 400 habitatges buits i equipaments en desús en municipis rurals per destinar-los a lloguer assequible.
Illa va explicar en la I Trobada de Municipis Rurals, organitzat a Món Sant Benet, que la proposta s’aprovarà en el Consel Executiu de dimarts vinent i ho va emmarcar en el desplegament de la llei de l’Estatut de Municipis Rurals, en vigor des de l’estiu.
“S’activarà un nou paquet d’incentius fiscals” i de deduccions per incentivar el trasllat al món rural i, també, la rehabilitació d’habitatges. Aquestes mesures, segons els càlculs de l’executiu, tindrien un impacte de 14 milions d’euros a les arques públiques. La posada en marxa d’aquesta “borsa d’habitatge rural” comportarà una coordinació més àmplia entre l’AHC (Agència d’Habitatge de Catalunya) i els consells comarcals per mobilitzar aquestes finques.
Des de l’Incasòl (Institut Català del Sòl) es configurarà “l’Incasòl rural”, va anunciar Salvador Illa. Es tracta d’un equip multidisciplinari de sis enginyers, arquitectes, administratius i especialistes en dret la tasca dels quals consistirà a prestar assistència a ajuntaments i entitats supramunicipals en tramitacions i gestions de caràcter urbanístic.
Aquesta unitat promourà la recuperació de nuclis antics i col·laborarà en la rehabilitació d’immobles.