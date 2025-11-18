Llibertat amb mesures cautelars per al caçador que va matar un company a Cervera amb un tret accidental
El detingut, acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, haurà de comparèixer al jutjat cada quinze dies i li han retirat el permís d'armes
El jutjat de Cervera ha acordat aquest dimarts al matí llibertat provisional amb mesures cautelars per al caçador de
30 anys detingut ahir dilluns per ser l'autor del tret accidental que va acabar amb la vida d'un dels seus companys, de 64 anys i veí de Bellveí, en un vedat de Cervera, entre els nuclis de Castellnou d’Oluges i Malgrat. El jutjat ha obert la causa per un delicte d'homicidi imprudent i l'acusat haurà de comparèixer cada quinze dies al jutjat. A més, li han retirat el permís d'armes.
El succés es va produir aquest dilluns al voltant de les 10.00 hores, després d’acabar una batuda de cabirols en una zona boscosa, al costat del camí que enllaça Tarroja amb les Oluges, a prop del municipi de Torrefeta i Florejacs.
Pel que sembla, ambdós caçadors es preparaven per abandonar la zona després d’un matí sense èxit. La víctima, que era el guarda del vedat i molt conegut en el sector, es trobava assegut al lloc del conductor d’un totterreny pick-up quan l’altre caçador, que es disposava a pujar al vehicle per la zona del copilot, hauria relliscat i accidentalment va prémer el gallet del seu rifle, disparant la bala que quedava a la recambra.
La bala va travessar la porta per la zona del retrovisor i va impactar al pit del conductor, que va morir a l’acte, segons fonts solvents. Pel que sembla, el jove va explicar que havia retirat la munició abans de guardar el rifle a la funda. De seguida van alertar els serveis d’emergència.
Fins al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del SEM, que no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. La Unitat d’Investigació (UI) de l’ABP Urgell-Segarra es va fer càrrec del cas i va procedir a la detenció del caçador de 30 anys com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència. També es va procedir al decomís de l’arma i una grua va retirar la pick-up.
Les primeres conclusions apuntaven a un tret accidental. L’arrestat va ser traslladat a la comissaria de Cervera per prendre-li declaració juntament amb una altra persona que es va atansar al lloc després de l’incident.
També hi va acudir una comitiva judicial del jutjat de guàrdia de Cervera. Cap a les 13.30 hores es va procedir a l’aixecament del cadàver. Per la seua part, els Agents Rurals van comprovar que els caçadors tenien tota la documentació en regla per participar en la cacera i portar les armes.
La notícia va causar una gran commoció a Torrefeta. Per la seua part, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va lamentar el succés i va mostrar el seu suport a les famílies afectades. “Es tracta d’una desgràcia molt greu que ningú hauria volgut que ocorregués”, va declarar.