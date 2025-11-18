INFRAESTRUCTURES
Tensió entre regants per la modernització de l’Urgell
Miralcamp va celebrar ahir la seua assemblea. Denuncien un intent d’unflar el cens amb vots dels abastaments
L’assemblea de la col·lectivitat 13 del Canal d’Urgell, amb seu a Miralcamp, va evidenciar les tensions que genera entre els regants el projecte de modernització, i, en particular, la decisió d’exigir un 75,01% de vots favorables per aprovar-lo. Diversos assistents van titllar aquest llindar de poc democràtic, van recordar que les ordenances permeten també la majoria simple del 51% i van acusar la Junta de la col·lectivitat d’optar per “la fórmula més dura”. La presidència i la secretaria van respondre que només apliquen les ordenances i que canviar el reglament requeriria entre dos i tres anys, mentre que l’Administració ha donat un marge de pocs mesos per decidir. Durant la sessió, el president, Jaume Perera, va al·ludir al malestar per l’intent de modificar el cens incorporant vots d’abastaments urbans i altres usos, una cosa que, segons diversos regants, hauria alterat l’equilibri de representació. S’hi suma la fricció derivada de la reunió de la setmana passada entre organitzacions agràries i la conselleria d’Agricultura, en la qual es va reclamar una proposta “més inclusiva” i més ben finançada, així com ajornar la votació, petició que el Canal ha rebutjat. En el rerefons, una part dels regants tem endeutar-se sense un conveni ni ajuts tancats, mentre que d’altres alerten que un no pot fer perdre una inversió clau en un context de sequeres.
15 de desembre
L’assemblea extraordinària en la qual la col·lectivitat 13 fixarà la seua posició se celebrarà el 15 de desembre amb un únic punt: votar sobre la modernització. Només hi podran participar els titulars segons el padró de la Comunitat General, cosa que obliga molts propietaris a actualitzar la titularitat de les seues finques; altrament, aquestes hectàrees quedaran fora del recompte. També es permet delegar el vot.