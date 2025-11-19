SEGRE

Els Ànima distingeixen la solidaritat local

Els homenatjats i les autoritats, durant la Vetllada Solidària. - J.GÓMEZ

Joan Gómez

Els premis Ànima de Mollerussa van reconèixer divendres passat la solidaritat local distingint Ignasi Cañelles, Sofía Revuelta, Jaume Suau, el treball conjunt de Joan Blanch, Joan Simeon i Josep Simó, i el Club Bàsquet Mollerussa.

D’aquesta manera, Cañelles va ser premiat per més de quaranta anys dedicats a l’educació; Revuelta, per la seua tasca en l’atenció primària i en la lluita contra el càncer; Suau, per la seua contribució a la cultura, la investigació i l’esport al Pla d’Urgell; Blanch, Simeon i Simó, per la millora altruista de la Residència Can Jaques; i el Club Bàsquet Mollerussa, per més de cinquanta anys fomentant valors i cohesió social a través de l’esport.

