Els Ànima distingeixen la solidaritat local
Els premis Ànima de Mollerussa van reconèixer divendres passat la solidaritat local distingint Ignasi Cañelles, Sofía Revuelta, Jaume Suau, el treball conjunt de Joan Blanch, Joan Simeon i Josep Simó, i el Club Bàsquet Mollerussa.
D’aquesta manera, Cañelles va ser premiat per més de quaranta anys dedicats a l’educació; Revuelta, per la seua tasca en l’atenció primària i en la lluita contra el càncer; Suau, per la seua contribució a la cultura, la investigació i l’esport al Pla d’Urgell; Blanch, Simeon i Simó, per la millora altruista de la Residència Can Jaques; i el Club Bàsquet Mollerussa, per més de cinquanta anys fomentant valors i cohesió social a través de l’esport.