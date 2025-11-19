Falten professors a l’Escola de Música de Mollerussa per baixes sense cobrir des de principis de curs
Alguns alumnes, sense classes del seu instrument des del setembre
Alguns alumnes de l’escola municipal de música de Mollerussa no han rebut des de l’inici del curs ni una sola lliçó sobre l’instrument que volen aprendre a tocar. Això es deu al fet que falten professors per impartir totes les classes des del mes de setembre passat. Així ho expliquen famílies de l’alumnat, que van expressar sentiments de frustració i impotència davant d’aquesta situació.
Segons van explicar fonts municipals, l’escola de música va cobrir abans de començar el curs les places estructurals i les vacants previstes. Tanmateix, hi va haver baixes llargues i imprevistes a començaments de l’any lectiu que han desbordat la capacitat de resposta del centre. En anys anteriors, la direcció havia pogut incorporar amb rapidesa docents d’altres escoles de música. Tanmateix, l’actual normativa sobre contractació pública obliga a fer-ho a través borses de treball.
Després d’acumular sessions anul·lades, l’escola no va cobrar la quota del mes passat com a manera de compensar parcialment el servei no prestat. Les famílies van valorar el gest, però van subratllar que el problema persisteix i que alguns alumnes continuen sense haver fet ni una sola classe d’instruments com el piano. L’ajuntament de Mollerussa va dir ser conscient de la situació i afirma que treballa per trobar una solució. Les famílies dels alumnes, per la seua part, reclamen que les classes es normalitzin com més aviat millor.