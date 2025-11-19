L’Arxiu explora la petjada de l’aigua abans i després del Canal d’Urgell
L’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell ha presentat una nova exposició titulada El Canal d’Urgell. L’aigua, motor econòmic de la Plana d’Urgell, que repassa el paper de l’aigua en la transformació de la comarca abans i després de la construcció del canal. El director de l’arxiu, Josep Jordana, va explicar que bona part del material procedeix del fons del Canal d’Urgell, “un conjunt riquíssim, amb milers de documents i plànols”, però que la mostra també incorpora documentació anterior. Entre les peces destaca un capbreu del 1717 del Palau d’Anglesola, on s’esmenten basses, horts, regueres i pous, “proves clares que ja existia un sistema d’aigua canalitzada abans del canal modern”.
L’exposició inclou plans de la captació del canal, del túnel de Montclar i elements com ponts, casetes o séquies principals, així com documentació relacionada amb la indústria que va sorgir gràcies al regadiu, com la sucrera de Menàrguens.
La inauguració va comptar amb la participació de Josep Jordana, així com la directora de la Fundació Canals d’Urgell, Mariel Pedrol, i l’historiador Esteve Mestre, que van aprofundir en el paper del Canal com a motor econòmic i en la importància dels seus arxius.