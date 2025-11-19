Ordeig ofereix finançament de l’ICF i ajuts als arrendataris
Reunió amb els regants de l’Urgell, que podrien finançar les obres en parcel·la
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va posar finalment ahir sobre la taula mesures perquè tots els agricultors del Canal d’Urgell puguin accedir a ajuts per pagar la modernització del regadiu, especialment, les obres de moblament de l’interior de les finques.
Ordeig es va reunir amb el president dels regants, Amadeu Ros, i membres de la junta a última hora de la tarda a la Casa Canal i, si bé ambdós van rebutjar informar sobre la reunió, el titular d’Agricultura va avançar al matí al Parlament que, mentre que per als agricultors professionals es preveuen ajuts del 40 al 70 per cent per a les obres dins de les parcel·les, per a la resta s’oferirà finançament de l’Institut Català de Finances (ICF). Tanmateix, va afegir: “Estem mirant si la comunitat de regants també pot fer un finançament del moblament com es fa amb la infraestructura general.”
Ho va dir en resposta a una interpel·lació de la diputada Montse Bergés (ERC). El conseller va defensar que “ens hem de focalitzar a donar suport als professionals” i a trobar mesures perquè, en aquests casos, els ajuts per al moblament puguin canalitzar-se cap als arrendataris. A més, davant de la tensió generada en les últimes reunions de les col·lectivitats de regants, va demanar que la modernització no sigui motiu de “conflicte” ni de “tensions” al territori.
Així mateix, va dir que també analitzen la possibilitat de flexibilitzar la coexistència de la modernització i el reg a manta per donar més temps als regants que ara no veuen clar fer el pas i vulguin modernitzar més endavant.
Ara el termini se situa entre 5 i 10 anys. L’obra general costarà 2.300 euros per hectàrea (amb finançament del canal, 120 euros per hectàrea a l’any durant 30 anys). Tanmateix, el moblament té un cost estimat en 400 milions d’euros i només els agricultors professionals (un 25% dels 17.000 regants) poden accedir als ajuts ara per ara, la qual cosa exclou arrendataris i jubilats.
Per majoria absoluta
Les ordenances assenyalen que els acords de la junta s’adoptaran per majoria absoluta (51%) tret de casos en què aquests acords puguin “comprometre l’existència de la Comunitat o afectar greument els seus interessos”, quan s’hauran d’adoptar per dos terços de les hectàrees representades.
Les col·lectivitats pregunten sobre els vots necessaris
Mentre la Generalitat negocia amb la Casa Canal ajuts al pagament de l’obra, les col·lectivitats de base celebren les seues assemblees i en la majoria dels casos posen sobre la taula quins vots seran necessaris en la votació sobre la modernització del regadiu que, si no hi ha canvis, se celebrarà el 21 de desembre.