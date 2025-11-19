La seu del consistori guanya espai i eficiència energètica
La reforma duplica la superfície útil destinada a l’atenció al públic. Estrena plaques solars, il·luminació i persianes autoregulables i ascensor
L’ajuntament de Golmés obre avui les portes de la renovada casa consistorial, després d’una reforma integral que ha permès guanyar espai per a l’atenció ciutadana, millorar l’accessibilitat i incorporar sistemes d’eficiència energètica. L’alcalde, Jordi Calvís, va destacar que l’objectiu d’aquesta actuació ha estat “disposar de més i millors espais per atendre els veïns amb qualitat”. Fins ara, gran part dels serveis es concentraven en una sola planta d’uns 120 metres quadrats. Després de les obres, l’edifici ha passat a disposar de quatre plantes funcionals, amb uns 250 metres quadrats addicionals.
La planta baixa es destinarà a recepcions i esdeveniments institucionals. La primera planta serà l’espai principal d’atenció al públic, mentre que la segona concentrarà les dependències de Serveis Socials, Jutjat de Pau, Urbanisme i despatxos per a regidors, a banda d’una sala preparada per a conferències i reunions telemàtiques, cada vegada més habituals en la gestió municipal. La quarta planta es reservarà per a l’arxiu.
Un dels punts forts del projecte és l’aposta per l’eficiència energètica. L’edifici incorpora una instal·lació solar i fotovoltaica, que permetrà cobrir entre un 30% i un 40% del consum elèctric de l’equipament municipal.
La il·luminació interior també s’ha modernitzat amb un sistema de llums autoregulables per presència i per llum natural: si no es detecta moviment, el llum s’apaga, i quan hi ha activitat ajusta la intensitat en funció de la claredat exterior, reduint així el consum. Un altre dels canvis destacats és la millora de l’accessibilitat, amb la instal·lació d’un ascensor.
Pressupost i celeritat
El pressupost de l’actuació ha estat de 980.000 euros, dels quals 778.000 euros procedeixen d’una subvenció del programa estatal PIREP. L’ajuntament ha assumit principalment el cost de l’IVA i una part del nou mobiliari, estimat entre 15.000 i 20.000 euros.
Les obres es van iniciar el 5 de novembre de l’any passat i el nou edifici entra en servei un any i una setmana després, la qual cosa l’alcalde ha volgut destacar: l’execució ha anat “més ràpida del que hauríem imaginat” gràcies a l’UTE lleidatana Voracys-Cozubic, adjudicatària dels treballs.