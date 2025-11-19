Suport a famílies quan un membre té càncer
La capital prova un servei gratuït que inclou cangur per a nens i nenes. En el marc del programa ‘Temps per cures’
La regidoria d’Igualtat de l’ajuntament de Mollerussa prova un servei de suport a famílies amb fills en què algun dels progenitors o cuidadors pateix càncer i està en tractament oncològic. S’emmarca en el programa Temps per cures com a prova pilot i se suma als vuit serveis ja iniciats el 2024 per afavorir la conciliació familiar i el descans de les persones cuidadores. Aquesta iniciativa es dirigeix a famílies amb nens i nenes de 3 a 15 anys.
L’objectiu és oferir suport fora de l’horari de classes perquè, mentre els progenitors treballen, acudeixen a tractament o simplement descansen, puguin saber que els seus fills “estan ben atesos”. Així ho va explicar ahir la regidora d’Igualtat, Romy Balagué, acompanyada de la presidenta de la junta local de l’Associació Contra el Càncer, Sofía Revuelta.
Aquesta iniciativa ofereix a les famílies un servei de cangur, a domicili o bé en equipaments municipals. També els brinda acompanyament escolar i suport en dies de debilitat física o efectes secundaris del tractament oncològic. Així mateix, inclou atenció en casos urgents com recaigudes o impossibilitat física dels progenitors. Val a remarcar que aquest servei és gratuït en la seua totalitat. La prova pilot es porta a terme amb la col·laboració de l’Associació Contra el Càncer i el centre d’assistència primària (CAP) de Mollerussa i està finançada per la Generalitat. Des del CAP s’ha informat metges i infermeres de l’existència d’aquest nou recurs perquè puguin derivar les famílies que ho necessitin.
L’Associació Contra el Càncer recorda també que, més enllà d’aquest nou servei, ofereix a les persones afectades i a les seues famílies acompanyament voluntari a tractaments o visites mèdiques, suport psicològic, exercici físic adaptat i ajuts econòmics en cas necessari, així com préstec de material (cadires de rodes, llits articulats, grues o perruques en cas de pèrdua dels cabells) i recursos per a la investigació.
Experiència personal
Finalment, Balagué va explicar que el projecte naix d’una experiència personal, però sobretot d’una pregunta de fons: “Qui cuida les persones que ens cuiden?” La resposta, va apuntar la regidora, passa per implicar tant la comunitat com les institucions. “Nosaltres, com a ciutat, podem fer-ho”, va concloure.