Mostra de l’Oli Verd a la cooperativa de Sant Isidre de les Borges
Les Borges Blanques va celebrar diumenge una nova edició de la Mostra de l’Oli Verd, organitzada per la cooperativa de Sant Isidre. La jornada va comptar amb un dinar popular amb brasa, que va permetre als assistents degustar el primer oli verd de la temporada. Paral·lelament, es van portar a terme altres activitats que van completar la celebració. Una caminada entre oliveres, visites guiades al molí i el concurs d’allioli van ser els actes que es van celebrar a les instal·lacions de la cooperativa. Un dels moments destacats va ser la presentació del nou oli de la campanya 2025-2026, en la qual els Castellers de Lleida van ser proclamats Ambaixadors de l’oli Terrall, reconeixent la seua tasca de difusió cultural i el seu vincle amb el territori.
D’altra banda, el proper 25 de novembre l’espai Cultural de l’Oli de les Borges acollirà la segona jornada Garrigues Empresarial, que comptarà amb una visita al molí de Cal Ginere. Arrancarà amb un manifest en defensa dels drets dels autònoms, presentat per l’Associació BEC d’Arbeca, l’Agrupació de Comerciants de les Borges i Garrigues Empresarial.
Joaquín Elcacho, CEO d’Incyber, oferirà una ponència sobre la importància de cooperació entre negocis.