Aprovat el pressupost del 2026, de més de 8 milions, un 6,98% superior
L’ajuntament destina més d’1,4 milions a inversions. Es mantindrà la pressió fiscal congelada i es treballarà per regular la relació de llocs de la plantilla municipal
L’ajuntament de Guissona va aprovar dilluns, en un ple extraordinari, el pressupost municipal per a l’exercici 2026, que arriba als 8.030.000 euros, la qual cosa implica un increment del 6,98% respecte al d’aquest any. L’alcalde, Jaume Ars, va remarcar que els comptes “mantenen la línia dels últims anys amb una mirada global i realista”, i que busquen “oferir serveis de qualitat, cohesió social i proximitat amb els veïns”. Entre els principals objectius figuren el reforç de l’estructura de personal del consistori, la millora dels serveis en àmbits socials, educatius, econòmics i mediambientals, així com la posada en marxa d’un ambiciós programa d’inversions.
El pressupost també aposta per mantenir la pressió fiscal congelada i contenir la despesa per assegurar l’equilibri financer. Les inversions previstes ascendeixen a 1.467.316 euros, un 49,54% més que el 2025, a més d’altres actuacions que es finançaran amb el romanent de tresoreria i crèdits (vegeu el desglossament).
Inversions
Entre les inversions més destacades figuren la Casa dels Gegants, amb una dotació de 498.000 euros, la rehabilitació del pou Piteu, que comptarà amb 299.629 euros, i la millora de l’asfaltatge de la carretera de Ponts, l’avinguda Cervera i els carrers Sant Pol, Ponent i Riu Sió, amb una partida de 200.000 euros. També s’inclouen 30.000 euros per a la sonoritat de la sala de plens, 15.000 euros per al sistema de domòtica al Teatre Ateneu i 90.000 euros per a la segona fase del local de Guarda-si-venes. L’escola Ramon Estadella rebrà 34.000 euros destinats a tancaments tèrmics de finestres, mentre que la millora de l’espai d’entitats a l’antiga caserna disposarà de 160.000 euros.
D’altra banda, el capítol de personal assoleix els 3.463.000 euros i contempla la creació d’una plaça de tècnic d’administració general en l’àrea econòmica i una de coordinador de la guàrdia municipal, entre d’altres, a més de la revisió de la relació de llocs de treball i la negociació d’un nou conveni laboral. Precisament, la regulació dels llocs de treball va ser una de les reivindicacions d’ERC.
El pressupost, efectiu a partir del gener, es va aprovar amb deu vots a favor de Junts i PSC i tres abstencions d’ERC.
Quant a les inversions amb crèdit, es contemplen 531.369 euros per al col·lector i el sanejament d’aigües blanques i 2.015.000 euros per a la segona fase del nou museu, mentre que amb el romanent es preveuen 100.000 euros per a la millora dels parcs infantils, 30.000 euros a la rotonda d’entrada per l’avinguda de Tàrrega, 118.000 euros a les obres de Fluvià, 125.000 euros a la sala de calderes del pavelló 1 d’Octubre i 125.000 euros al drenatge del pati de l’escola Ramon Estadella.
Així mateix, les inversions finançades amb crèdit i romanent ascendeixen a 3.144.000 euros. També s’hi suma el nou tanatori per al qual el consistori manté converses amb bonÀrea. El pressupost contempla, a més, noves places de zona blava, el projecte del carril bici i la nova licitació de la gestió de la llar d’infants Patufet i del servei de jardineria.