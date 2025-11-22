AIGÜES
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre: “No modernitzar compromet la supervivència d’un regadiu”
El president de la Confederació defensa la tecnificació del reg com a única via de l’agricultura del futur. Compte enrere per a la votació al Canal d’Urgell
A falta justament d’un mes per a l’assemblea del Canal d’Urgell que ha de decidir sobre el projecte de modernització, el president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Carlos Arrazola, va llançar ahir un missatge en defensa de la tecnificació del reg i va advertir del risc de mantenir la situació actual, amb predomini del regadiu per inundació.
Les vint col·lectivitats formalment constituïdes del canal celebren a partir de dilluns i durant el mes de desembre assemblees que determinaran el seu vot i un dels punts clau és la majoria que es requerirà com a aval. Les ordenances del Canal contemplen que les decisions de la junta de regants es prenen per una majoria del 51% de les hectàrees sempre que no es tracti d’assumptes que “afectin greument els seus interessos”. En cas contrari, la majoria necessària serà de dos terceres parts, mentre que les col·lectivitats contemplen en les seues pròpies ordenances majories més reforçades. La Casa Canal considera que la modernització pot quedar avalada amb un 51% dels vots per hectàrees i afirma que les bases s’han mostrat partidàries de forma majoritària d’aquest percentatge encara que algunes veus opositores demanen que sigui superior. Preguntat sobre aquest extrem, el president de la CHE va eludir entrar en el detall i va afirmar que, “lògicament, depèn d’ells”, però “és cert que no modernitzar sí que compromet la supervivència del regadiu”.
Arrazola va assenyalar que la CHE “no pot obligar” els agricultors a afegir-se al projecte, “és una decisió d’ells”, si bé va avisar que “el que es vulgui dedicar a l’agricultura haurà d’anar per aquest camí” d’acord amb les advertències sobre el canvi climàtic, que apunten a una reducció de les aportacions d’aigua del 12,5%, segons estimacions del Cedex.
El president de l’organisme de conca va incidir que els sistemes modernitzats, que ja assoleixen el 60% de la superfície de la conca de l’Ebre (l’Urgell és l’únic de les seues dimensions sense tecnificar), “es veuran menys afectats per la reducció de dotacions” del pròxim Pla Hidrològic “perquè ja utilitzaran menys aigua”. També es va pronunciar sobre el temor d’alguns regants de base a dependre del sistema del Segarra-Garrigues, ja que el projecte contempla que l’Urgell aprofiti algunes de les seues basses situades a una cota superior, i va dir que la CHE no pot obligar dos sistemes de reg a fusionar-se.
“Els inicis costen, però ningú ha tornat a la situació anterior”
El president de la CHE va admetre en una entrevista a SEGRE que “els inicis i la mentalització” davant de projectes d’aquesta magnitud “són costosos”. “És un esforç important, però no sabem de ningú que hagi tornat a la situació anterior”. Va defensar que “la sensació és que la modernització és rendible a un termini relativament curt” i que té avantatges avantatges laborals o “de marca” com a agricultura sostenible. L’associació catalana de comunitats de regants, Acatcor, va reivindicar la modernització de l’Urgell com una “oportunitat històrica”.