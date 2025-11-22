Memòries de la infància en temps de guerra a Balaguer
El Cap de Pont obre les Jornades de Patrimoni Emergent
La ponència de la tècnica del Museu de la Noguera Eva Solanes sobre com recuperar la memòria dels nens del Cap de Pont de Balaguer (espai del front del Segre durant la Guerra Civil) i la projecció del documental Conviure amb la por van obrir ahir les II Jornades de Patrimoni Emergent, que aquest any acull Balaguer, dedicades a la contesa bèl·lica (1936-1939).
La intervenció de Solanes, vinculada al treball que el Museu de la Noguera porta a terme des de fa anys, va marcar l’inici d’un programa que combina divulgació i patrimoni per atansar aquest episodi històric a la cinquantena de docents i professionals inscrits.
Les jornades, organitzades pel grup d’investigació Didpatri de la UB giren entorn de l’estudi i l’ensenyament de la Guerra Civil, amb conferències, tallers i recreació històrica. Així mateix, avui n’hi ha prevista una, sota els porxos de l’ajuntament de Balaguer, a la plaça Mercadal, on s’instal·larà una brigada de cultura simulada.
Els actes culminaran a la tarda amb un taller pràctic i una visita a l’espai de la memòria del Merengue, un dels llocs emblemàtics del front del Segre durant la Guerra Civil.