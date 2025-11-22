Nèishen es Prèmis de Letres Mossen Jusèp Amiell
Entà impulsar era creacion en occitan
Era Fondacion Ager a anonciat era prumèra edicion des Prèmis de Letres Mn. Amiell, un concors que vò èster un referent dera creacion literària e dera promocion dera lengua occitana. Eth concors compde damb eth supòrt der Institut d’Estudis Aranesi e deth departament de Cultura dera Generalitat, e nèish tà aumenatjar a Mossen Jusèp Amiell Solé (1930-2024), figura clau ena defensa deth patrimòni culturau e lingüistic dera Val d’Aran. Es prèmis s’estructuren en tres modalitats. Era modalitat A, dedicada ara narrativa e òbra literària o de divulgacion, admet condes, novèlles, assagi o trabalhs d’investigacion. Era modalitat B se centre ena poesia, e includís projèctes de poesia visuau, sonora o experimentau.
E era modalitat C reconeish iniciatives individuaus, collectives o institucionaus que trabalhen pera difusion e era normalizacion der occitan. En aguesta prumèra edicion, es modalitats literàries acuelheràn autant òbres inedites coma publicades, tostemp que non agen estat premiades anterioraments. Es candidatures se pòden presentar enquiath 10 de deseme (administracion@institutestudisaranesi.cat).