Vilamòs acabe es òbres deth bar sociau, er unic en pòble
Er Ajuntament de Vilamòs a acabat es òbres deth nau bar deth municipi, un espaci pensat entà dinamizar era vida sociau e comunitària deth pòble. Eth baile, Oriol Sala, expliquèc que sonque manque era connexion electrica, que depen d’Endesa, que ja se demanèc en mai. “Auem interessadi en gestionar eth futur bar municipau”, afirmèc Sala, que se planhèc que “sense disctribucion electrica non podem formalizar era licéncia d’activitat ne licitar-ne era gestion”.