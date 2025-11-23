CERTÀMENS
La 28 Fira de Maials preveu un rècord de vendes d’oli i arribar als 16.000 litres
La Cooperativa del Camp Foment Maialenc preveu una collita de més de 6 milions de quilos d’olives. El conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, demana diversificar l’economia per garantir el futur
Maials es converteix aquest cap de setmana en un punt de trobada per al sector oleícola amb la 28 Fira de l’Oli Verd durant la qual espera vendre al voltant de 16.000 litres. El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va destacar el valor identitari, tradicional i econòmic que representa l’oli per al territori. Va subratllar que “mantenir el sector primari és imprescindible” però va insistir també en la necessitat de diversificar l’economia local per garantir el futur del territori. Sàmper va explicar que la Generalitat treballa en una estratègia de captació d’inversions amb l’objectiu de redistribuir la riquesa.
El Govern vol que “el 50% de les noves inversions s’ubiquin fora de l’àrea metropolitana”, per enfortir zones rurals i facilitar que els joves tinguin incentius per tornar.
Per la seua part, l’alcalde Maials, David Masot, va agrair al conseller l’arribada dels fons nuclears, que han permès millores en eficiència energètica i infraestructures, i va reclamar més suport per ampliar el polígon i reforçar la connectivitat digital. “L’objectiu és que Maials i el conjunt del Segrià Sud i del Garrigues Sud puguin complementar l’agricultura amb la implantació de petites empreses d’altres sectors”, va dir.
Per la seua part, Francesc Teixidó, president de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, va destacar que la campanya de l’oli avança a bon ritme malgrat una tempesta recent que va causar danys puntuals.
La recollida ja supera els 4 milions de quilos d’oliva, amb un rendiment mitjà proper al 18,7%, xifres que permeten preveure una producció final al voltant d’1,1 milions de quilos d’oli, lleugerament superior a la de l’any passat. La garrafa de cinc litres se situa aquesta campanya en els 38 euros en origen.
Arbeca acull avui la seua fira de l’oli
Arbeca viu avui el dia gran de la Fira de l’Oliva Arbequina amb el mercat tradicional de Santa Caterina, una desfilada d’antics tractors i danses populars. Destaca el concurs de menjar olives arbequines. Ahir es va celebrar una degustació d’oli, vermut popular i un espectacle familiar, entre d’altres.