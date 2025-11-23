CONSISTORI
Dimiteix el regidor de Junts Raül Aguilar de Mollerussa
Segon tinent d’alcalde i responsable de l’àrea d’Educació. Va presentar ahir la renúncia per carta i al·lega motius personals
El fins ara regidor d’Educació i segon tinent d’alcalde de l’ajuntament de Mollerussa, Raül Aguilar (Junts per Mollerussa), va presentar ahir al matí un escrit al consistori en què comunica que renuncia oficialment a la seua acta de regidor. Aguilar, que ocupa el càrrec des del 2023, afirma que la decisió és fruit d’“una profunda reflexió personal” i apel·la a la necessitat de “ser fidel a un mateix i als propis principis”.
A la carta, Aguilar recorda que va entrar a l’ajuntament amb “vocació de servei” i que la seua única preocupació ha estat “posar el meu temps i les meues capacitats a disposició del servei públic”. Alhora, agraeix la confiança dels veïns, de qui diu que li han donat “l’oportunitat de poder participar en la gestió del municipi des de la primera línia”.
També valora la col·laboració de tots els partits del ple i de les persones que el van acompanyar en la candidatura, i demana perdó a la ciutadania i als sectors vinculats a la seua regidoria “per no haver-ho fet millor”.
Així mateix, val a dir que Aguilar va accedir al consistori com a cap de llista de Junts a les eleccions del 2023, en les quals la candidatura que encapçalava va obtenir quatre regidors al consistori. A finals d’any, va passar a formar part de l’equip de govern arran de l’acord de cogovernança entre Mollerussa Primer, PSC i Junts.