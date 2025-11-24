SUCCESSOS
Compostatge en flames a Bellvís
Es crema una pila de residus a la planta d’aquesta localitat
Una pila de residus de la planta de compostatge de Bellvís es va cremar ahir a última hora de la tarda. Els Bombers van rebre l’avís cap a les vuit i hi van desplaçar cinc dotacions. Van intervenir per rebaixar la intensitat del foc i facilitar que maquinària de l’empresa treballés per ajudar en les tasques d’extinció.
Aquest foc es va produir l’endemà que es col·lapsés la coberta d’una annex de mil metres quadrats d’una empresa d’Alcoletge com a conseqüència d’un incendi.
A les 19.56 hores, els Bombers hi van destinar sis dotacions, van defensar que les naus principals de la indústria i van posar extingir del tot les flames a mitjanit.