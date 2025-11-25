Acord per cedir els terrenys de la residència i per a 100 pisos públics
Els habitatges seran en règim de lloguer per a empadronats amb un mínim de tres anys
L’ajuntament de la Seu va aprovar ahir la cessió a la Generalitat de tres solars a la urbanització de l’Horta del Valira per construir la residència per a la tercera edat i 100 pisos de lloguer assequible. L’alcalde, Joan Barrera, va qualificar l’acord de “pas endavant històric” i va apuntar que aquesta actuació “és la més gran que s’ha fet mai” i que “fa més de 20 anys” que no s’apostava per construir habitatge públic.
Els habitatges es construiran en dos edificis just davant dels dos únics blocs de pisos aixecats en aquesta zona, al costat de l’institut La Valira. L’objectiu és que el projecte tiri endavant en els propers dos anys. L’equip de govern de Compromís per la Seu va avançar que, per accedir a un dels habitatges en règim de lloguer, caldrà acreditar un mínim de tres anys empadronat a la ciutat. Així mateix, va confirmar que “el 30% dels pisos quedaran reservats a joves del municipi”. També s’estudiarà la possibilitat de reservar habitatges per a altres col·lectius.
El conveni de cessió de les parcel·les municipals inclou un dret de superfície, a través del qual el Govern farà un concurs d’adjudicació a una empresa perquè construeixi i gestioni els habitatges durant els propers 75 anys. Barrera va dir que aquesta iniciativa “ajudarà a reduir” la pressió sobre l’habitatge que pateix la ciutat. Va reconèixer que la Seu pateix “una crisi molt important” tant en el mercat del lloguer com en el de la compra de pisos i que per això van treballar per fer entrar al Pla 50.000 habitatges de la Generalitat.
Nova residència
D’altra banda, a la mateixa urbanització de l’Horta de Valira, el consistori va aprovar cedir un terreny amb una superfície de 6.500 metres quadrats al departament de Drets Socials per a la residència per a la tercera edat. Les instal·lacions estaran ubicades al costat del campus universitari d’Inefc Pirineus, que es troba ja en fase de construcció.
Barrera va explicar que el projecte constructiu estarà a punt “abans d’acabar l’any”, amb la idea de poder licitar les obres “a finals del 2026”. L’equipament comptarà amb 90 places de residència, organitzades en 5 unitats de convivència de 18 persones cada una. També es construiran una dotzena de pisos assistits i 40 places de centre de dia.
L’ordenança de circulació, en marxa abans de final d’any
El ple celebrat ahir va aprovar de manera definitiva la nova ordenança general de circulació, que regula la mobilitat al municipi, i molt en concret l’ús d’us patinets elèctrics. La normativa, segons va explicar l’alcalde, entrarà en funcionament abans que acabi l’any, per la qual cosa la Guàrdia Urbana podrà iniciar expedients sancionadors a les persones que la infringeixin. Val a recordar que la normativa preveu sancions que poden arribar als 1.000 euros en els casos més greus, com conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
També va quedar aprovada la cessió d’una finca al CatSalut, al costat del parc de Bombers, per construir dependències annexes al nou hospital per a serveis de salut mental. Finalment es van debatre diverses mocions dels grups de la CUP, Junts i ERC sobre seguretat comunitària, per impulsar una ordenança sobre civisme i prohibir fumar en espais públics.