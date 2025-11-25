La brossa puja un 25% en 8 pobles
Els de la mancomunitat del sud de l’Alt Urgell, a l’aplicar normativa europea que exigeix que l’usuari pagui tot el cost. Els particulars pagaran 5 euros més i les empreses, un 34% més
Les famílies dels vuit pobles situats al sud de l’Alt Urgell veuran incrementat el rebut de les escombraries en 5 euros mensuals a partir del proper 2026. La Mancomunitat Intermunicipal de Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (Migraum) ha explicat a les famílies que l’actualització de la taxa, que suposarà gairebé un 25% més de la que paguen actualment, “és necessària” per complir la normativa europea, la qual dicta que la recollida dels residus s’ha de finançar de manera exclusiva amb la taxa que paguen els usuaris, en aplicació del principi de “qui contamina, paga”.
Les famílies passaran a pagar 316,5 euros a l’any, repartits en tres rebuts (de 105,5 euros). Fins ara la taxa anual era de 256,5 euros, i els veïns la pagaven en dos rebuts semestrals.
L’increment suposa, segons va explicar ahir el president de l’entitat, Joan Puig, “prop del 25 per centper als particulars”. En el cas de les empreses, el rebut comercial, en funció de l’activitat i el volum de residus generats, l’increment mitjà és d’un 34%.
Puig, que alhora és alcalde del municipi de Peramola, va apuntar que fins ara part del servei l’assumeixen els ajuntaments perquè és deficitari. “Aquest any hem generat un deute de 240.000 euros que haurem de distribuir entre els ajuntaments i és insostenible.” El cost del servei previst per al 2026, segons un estudi elaborat per una empresa externa contractada per l’entitat, s’estima en 1.181.448 euros.
Pla de xoc
De manera paral·lela, els 8 ajuntaments que integren la Migraum han aprovat impulsar un pla de xoc per millorar l’eficiència i la transparència del servei. La mesura inclou actuacions de reestructuració interna, entre les quals l’acabament del contracte de la gerència i la incorporació d’un tècnic especialitzat per reforçar el control del servei i impulsar accions per millorar el reciclatge i l’eficiència.
Nou contracte de vuit anys i millora de la recollida
El nou contracte amb l’empresa Urbaser, des de mitjans del 2024 i amb una validesa de 8 anys renovable, ha permès millorar la recollida, substituir contenidors per incentivar el reciclatge i modernitzar la flota de vehicles. El nou sistema de recollida amb identificació i contenidors tancats de brossa orgànica i de la fracció resta ha aconseguit una millora de 10 punts en els índexs de reciclatge, que se situen en el 47%, “el percentatge més alt de la nostra història”, explicaven ahir des de la mancomunitat meridional, tot i que lluny de l’objectiu europeu establert del 55% per a aquest any. L’entitat va recordar que la taxa dels anys 2024 i 2025 va quedar congelada i que la gestió del territori és complicada.