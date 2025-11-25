EMERGÈNCIES
Ferida una dona en un incendi d’habitatge a Tàrrega
Una dona de 43 anys va ser evacuada ahir al matí al CAP de Tàrrega arran d’un incendi en un pis del carrer Sant Agustí de la capital de l’Urgell. Es va declarar a les 8.27 hores i hi van acudir cinc dotacions dels Bombers. Es va cremar la segona planta d’una casa mentre que la resta de l’immoble i altres habitatges van quedar afectats pel fum. Van revisar possibles danys estructurals. A Gavet de la Conca i Agramunt hi va haver focs de xemeneia.