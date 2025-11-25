Fira de Mollerussa assoleix rècord de vendes de vehicles aquest any amb prop de 13 milions d'euros
El Saló de l’Automòbil de Sant Josep va registrar el màxim de vendes amb uns 9 milions
Fira de Mollerussa ha assolit el rècord històric de venda de vehicle i ha generat un volum de negoci de 12.994.617 euros, un milió més que l’anterior rècord que es va registrar el 2019. L’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ha destacat que aquestes “xifres excepcionals” s’han aconseguit, en part, gràcies a les vendes que es van fer al Saló de l’Automòbil de Sant Josep, on es va arribar al 9 milions d'euros i 252 cotxes venuts. Enguany s’ha incrementat un 12% el volum de vendes de vehicles en comparació amb el passat 2024, amb 2,5 milions més de negoci. Per tot plegat, des de l’ens firal es valora positivament que les fires de l’automòbil “funcionen bé” i ja preparen novetats de cara al calendari firal de l’any que ve.
Fira de Mollerussa organitza tres certàmens durant l’any en què es venen cotxes. Per una banda, hi ha l’Autotrac i l’Autotardor, on els vehicles que es venen són de segona mà, i per l’altra el Saló de l’Automòbil, on tots els vehicles són nous. Marc Solsona ha destacat que “curiosament”, el certamen que ha registrat màxim volum de vendes ha estat el de Sant Josep, en una fira complicada pel fet que va durar cinc dies i a més a més va ploure molt.
Enguany s’han venut 53 cotxes més que en totes les fires de l’any passat i s’ha arribat a la xifra de 453 unitats. Cada vegada es venen menys cotxes, però aquests són més cars i, per tant, el volum de negoci és major. El cotxe més car que s’ha venut enguany tenia un import de 47.300 euros i el més econòmic de 6.000 euros. El 14% dels compradors eren originaris de Mollerussa, mentre que l’11% del Pla d’Urgell i la resta de la demarcació de Lleida. Un 1% provenia de les comarques de Barcelona, Girona i Tarragona, i un altre 1% de fora de Catalunya.