El Govern concedeix mig milió d’euros a Tavascan
Vol assegurar la temporada d’esquí
La Generalitat aprovarà previsiblement avui a la reunió del Consell Executiu una subvenció de 500.000 euros per a l’ajuntament de Lladorre per a l’estació d’esquí municipal de Tavascan. L’objectiu és assegurar l’obertura de les instal·lacions per a aquesta temporada, que arrancarà entre finals de novembre i principis de desembre.
La subvenció va dirigida inicialment al manteniment del telecadira, el teleesquí i les màquines llevaneu.
El consistori, titular de l’estació, rebrà aquest mig milió d’euros tot just una setmana després d’haver anunciat la renúncia a obrir les pistes d’esquí alpí. El passat dia 15 es va fer públic que després de no poder completar a temps la revisió reglamentària del seu únic telecadira, descartava obrir les pistes d’alpí. En canvi mantindrà en funcionament els circuits d’esquí nòrdic i les activitats del refugi de la Pleta del Prat, a la base del complex.
També té previst habilitar la zona de debutants, a la qual s’ascendeix amb una cinta mecànica, i mantenir el servei de lloguer de material i les excursions amb raquetes.