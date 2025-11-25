Inversió de més d’un milió d’euros en accessos a deu pobles
La majoria d’obres ja estan executades
El consell comarcal de l’Alt Urgell ultima aquests dies les obres de millora en els accessos a deu pobles de la comarca, que corresponen a la convocatòria d’aquest any de les subvencions per a les actuacions a la xarxa de camins rurals i veïnals. Les actuacions han suposat una inversió de més d’un milió d’euros. El 90% prové d’una subvenció de prop de 970.000 euros de la direcció general de Polítiques de Muntanya de la Generalitat. El 10% restant correspon a aportacions dels ajuntaments beneficiaris.
Entre les actuacions, destaca la millora del paviment i dels accessos als pobles d’Argestues i Berén, al municipi de les Valls d’Aguilar, amb una inversió total de 268.755 €. També s’ha executat la primera fase del projecte per reforçar el paviment d’accés a Ars des de la carretera de Civís (les Valls de Valira), amb un pressupost de 209.874 €. Destaca l’estabilització d’un despreniment a la carretera d’accés a Castellar de Tost (Ribera d’Urgellet), amb un import de 150.000 €, la pavimentació i millora del drenatge del camí cap a Montanissell des de la carretera L-511 (Coll de Nargó), pressupostada en 139.413 €, i actuacions de millora en els accessos a Castellnou de Carcolze (el Pont de Bar) per valor de 129.008 €.
D’altra banda, a Estamariu s’ha actuat a la carretera d’accés al poble amb una inversió de 85.000 €. A Oliana s’ha completat la millora del paviment i del drenatge de la via d’accés a les Anoves, amb un pressupost 36.000 €. Finalment, a Bassella s’ha actuat a la carretera de la Clua, amb una inversió de 3.000 €.