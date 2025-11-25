SUCCESSOS
Sis robatoris en un mes a la Llar de Jubilats d’Almacelles: “actuen sense por d’exposar-se”
En tan sols un mes, per la qual cosa l’ajuntament preveu instal·lar càmeres de videovigilància, i també van rebentar la porta del Camp d’Esports municipal per entrar a robar
Sis vegades en menys d’un mes han robat a la Llar de Jubilats d’Almacelles. L’últim robatori va ser la matinada de diumenge, segons va explicar el responsable del local. “La primera vegada van sostreure els diners de la caixa, la segona es van portar la caixa buida i després la van tirar en un descampat. Un altre dia van rebentar la porta del magatzem i el van buidar. En aquesta ocasió, ens van generar pèrdues de més de 2.500 euros perquè ens van deixar sense gènere, es van emportar les ampolles i les llaunes”, va explicar.
Als Mossos els consta aquesta situació i tenen la denúncia de l’últim robatori, en el qual van tornar a buidar la caixa. També n’està al corrent l’ajuntament, de qui depèn el servei.
L’alcaldessa, Vanesa Olivart, va explicar que instal·laran càmeres de videovigilància. Recentment, els lladres també van forçar la porta del Camp de Esports “només per emportar-se algunes pilotes, ja que no hi havia diners i la roba porta el nom dels jugadors”, va assegurar el titular del bar.
L’alcaldessa va confirmar que havien entrat a les instal·lacions esportives. El responsable de l’establiment i alguns veïns sospiten de qui poden ser els possibles autors dels robatoris, ja que les últimes vegades van actuar “sense por d’exposar-se”, diuen.
Per la seua part, l’alcaldessa va recalcar que “Almacelles és un poble gran amb problemàtiques relacionades amb l’arribada de nous veïns i d’altres que venen a treballar”. Aquesta situació coincideix amb l’amenaça dels 4 agents de policia urbana de deixar de patrullar a primers de desembre, després de superar les 1.642 hores estipulades als seus torns de treball.
Segons l’alcaldessa, una assessoria jurídica analitza les instàncies de la Guàrdia Urbana. Un ja hauria pres aquesta mesura. Olivart va indicar que el servei està cobert “i es patrulla a la tarda”.