TRIBUNALS
Afirma que l’exparella la va forçar quan dormia i la va maltractar a Rialp
L’acusat nega abusos i agressions
“Només vull refer la meua vida, girar full i que els meus fills estiguin bé.” Això és el que va assegurar ahir davant de l’Audiència de Lleida una dona que va denunciar que l’octubre del 2021 va ser agredida sexualment per la seua exparella a Rialp. En canvi, l’acusat, que s’enfronta a una petició de sis anys i 11 mesos de presó, va negar que forcés i maltractés la denunciant i va dir que quan el va denunciar encara eren parella. “No l’he agredit i no he fet res que ella no volgués o demanés”, va afirmar davant del tribunal. Denunciant i processat, que tenen un fill en comú, van oferir versions totalment oposades. La presumpta agressió sexual s’hauria produït el 7 d’octubre del 2021 en un domicili a Rialp. La denunciant, que va declarar protegida per una mampara, va assegurar que “em vaig despertar amb ell a sobre. Em va fer tocaments i em va introduir els dits a la vagina malgrat que li vaig dir que no volia. Va intentar penetrar-me i va acabar ejaculant a la boca”, va afirmar. En canvi, l’acusat, que va declarar últim, va assegurar que “en cap moment no em va apartar perquè va ser consentit. Ella em va demanar que no la penetrés i no ho vaig fer; em va dir que si volia que ejaculés a sobre i ho vaig fer”. Sobre la suposada agressió física, que hauria tingut lloc el 12 d’octubre i que hauria estat el detonant perquè la dona denunciés l’home, aquesta va relatar que “em va agafar pel cap, em va tirar a sobre del sofà i em va donar cops de puny a les cames”. En canvi, l’acusat va dir que “no l’he maltractat. Aquell dia ella estava molt nerviosa perquè el nostre fill es portava malament i em va donar diverses puntades de peu”. La denunciant ha rebutjat ser indemnitzada. El Ministeri Públic demana sis anys i 11 mesos de presó pels delictes d’abús sexual i maltractament.