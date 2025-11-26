HABITATGE
Autorització judicial per desallotjar el bloc amb okupes de les Borges
Afectarà tant els que han okupat pisos com els inquilins i propietaris. Alguns ja han marxat i s’estima que hi viuen entre dotze i vint famílies
L’ajuntament de les Borges Blanques ha rebut l’autorització judicial per desallotjar de forma forçosa el bloc d’habitatges del carrer Santiago Rusiñol on conviuen okupes, inquilins amb contractes de lloguer social i algun propietari. L’ordre de desallotjament que va dictar el consistori el mes d’agost passat, després de declarar inhabitable l’immoble afecta tothom que hi viu sense distinció. Així ho van confirmar fonts municipals, que van indicar que no hi ha ara per ara una data prevista per demanar als Mossos d’Esquadra que la portin a terme. Tanmateix, part dels afectats tem que això succeeixi de manera imminent, després que el consell comarcal de les Garrigues hagi fet els primers passos per constituir una taula d’emergència d’habitatge.
Bona part dels habitants del bloc han marxat en els últims tres mesos. L’ajuntament estima que actualment té una població variable que oscil·la entre dotze i vint famílies, entre persones que han okupat pisos, inquilins i propietaris. Està previst que els afectats rebin a partir d’avui notificacions per comunicar-los la interlocutòria judicial que autoritza el desallotjament, després d’avisos previs a l’agost i setembre que els van instar a anar-se’n de l’edifici de forma voluntària.
L’ajuntament va declarar inhabitable el bloc de pisos basant-se en informes dels serveis tècnics municipals que van apreciar condicions d’insalubritat i deteriorament estructural. L’actual titular de l’edifici, la immobiliària de Terrassa Janus Business SL, ha iniciat contactes amb l’ajuntament per presentar un projecte de rehabilitació.
Els inquilins amb contracte de lloguer social van explicar que la immobiliària propietària de l’immoble no els ha ofert una alternativa per establir-se de manera temporal, a l’espera de la rehabilitació de l’edifici.
P
Els serveis socials del consell comarcal s’han posat en contacte aquesta setmana amb habitants del bloc del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques per informar-los de la constitució a la capital de les Garrigues d’una taula d’emergència d’habitatge: un òrgan participat per les diferents administracions i dedicat a valorar la situació de vulnerabilitat de persones que han perdut el seu lloc de residència de forma sobrevinguda, com a primer pas per prestar assistència a qui la necessita. La creació d’aquest organisme fa pensar a part dels afectats que el desallotjament forçós es podria portar a terme de forma imminent, si bé el consistori de la localitat afirma que no hi ha data prevista.