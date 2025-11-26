Detingut un lladre multireincident per robatoris en vehicles en diversos carrers de Lleida
Els fets s’haurien produït el 19 de novembre
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 32 anys a Lleida com a presumpte autor de tres robatoris amb força a interior de vehicle el 19 de novembre als carrers Mariola, Passeig de Ronda i Joc de la Bola de la capital del Segrià. L’endemà dels fets al migdia una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana pel carrer Mariola va veure un home que adoptava una actitud evasiva en detectar la presència policial. L’home era conegut pels seus nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni i els agents el van identificar i li van comissar preventivament una bossa de plàstic amb uns objectes de dubtosa procedència, entre els quals una llanterna, una jaqueta i aparells electrònics.
Les gestions fetes posteriorment a comissaria van permetre confirmar que els objectes comissats provenien de tres robatoris amb força a interior de vehicle ocorreguts el dia anterior.
Aquest dimarts a la matinada una patrulla dels Mossos va localitzar i detenir el sospitós al carrer Cardenal Cisneros. Està previst que aquest dimecres passi a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Lleida.