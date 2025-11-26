Els gegants van al CAP
En marxa els treballs per restaurar Valeri de Golifàs i Griselda de Mascançà que comencen amb radiografies. L’anàlisi, a càrrec de Taller Avall en col·laboració amb el consistori i la colla Gratali, permetrà descobrir l’edat de les figures que, com a mínim, són centenàries
Linyola ha posat en marxa un ambiciós projecte de restauració i estudi de dos dels seus gegants més antics: Valeri de Golifàs i Griselda de Mascançà, l’antiguitat exacta dels quals encara es desconeix. Els primers indicis, a partir de l’anàlisi de materials i sistemes de subjecció, sí que confirmen que es tracta de peces centenàries i no es descarta que puguin ser més antigues. El procés combina treball tècnic especialitzat, investigació històrica i la implicació directa de la colla gegantera i de l’ajuntament.
Els treballs estan dirigits per Aleix Vall, gerent del Taller Avall de Reus, restaurador i conservador d’escultura especialitzat en béns culturals. Com a primer pas, i amb la col·laboració del CAP de Mollerussa, s’han fet radiografies a les figures per conèixer la situació de l’interior. Aquestes proves han permès detectar ruptures internes, claus i puntes afegides en intervencions anteriors, així com elements com ulls de vidre, cosa que confirma la complexitat constructiva i la llarga vida de l’ús festiu dels gegants.
L’alerta sobre el seu estat va partir de la mateixa colla gegantera, encapçalada per Meritxell Queralt, quan després d’una de les últimes sortides van detectar esquerdes preocupants al coll i en altres punts estructurals. Des de maig de l’any passat, i per motius de seguretat, aquests gegants no han tornat a participar en una cercavila, malgrat les peticions de diferents municipis, prioritzant en tot moment la seua conservació.
L’ajuntament de Linyola, a través de la regidora d’Educació i Cultura, Roser Torres, va iniciar llavors la recerca de finançament i assessorament especialitzat. El departament de Cultura ha concedit una ajuda d’uns vuit mil euros per abordar la restauració de les dos figures. Paral·lelament, l’equip del Taller Avall treballarà juntament amb historiadors locals, membres de la colla i veïns que han tingut relació amb els gegants per reconstruir-ne la trajectòria: quan van arribar al poble, qui els va encarregar, quins personatges representen i com ha evolucionat el seu aspecte al llarg del temps. “El que volem és saber d’on procedeixen aquests gegants i quants anys tenen”, resumeix Meritxell Queralt, mentre que des del consistori se subratlla la responsabilitat de preservar un patrimoni que forma part de la memòria col·lectiva i de la cultura popular de Linyola. Una vegada estigui enllestida la restauració, s’estudiaran nous protocols de conservació i ús, que podrien incloure millores en l’emmagatzemament o limitació de sortides.