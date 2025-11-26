Ferida una dona en ser atropellada per un vehicle a Mollerussa
Ha estat traslladada pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida
Una dona ha resultat ferida aquest dimecres al matí en ser atropellada per un vehicle al carrer Sant Antoni de Mollerussa. El SEM ha activat dos ambulàncies per atendre la dona, que ha estat traslladada amb ferides de gravetat menor a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident a les 07.38 hores.
Accidents a Lleida, Balaguer i Mollerussa
D'altra banda, les carreteres de Ponent van registrar aquest dimarts diversos accidents de trànsit que es van saldar sense ferits de gravetat. El primer es va produir a les 2.48 hores a l’N-240 a Lleida. A la capital del Segrià hi va haver un altre sinistre a les 7.45 hores a la carretera LL-12 entre un cotxe i una furgoneta. Posteriorment, a les 11.03 hores hi va haver una col·lisió entre dos turismes a la carretera LV-2001 al terme municipal de Mollerussa. Poc després, a les 11.46 hores, es va registrar una sortida de via a la C-147bal seu pas per Balaguer, segons van informar els Bombers de la Generalitat.