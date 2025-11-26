La infància i l’adolescència reivindiquen diversitat i respecte
La capital del Pla d’Urgell va celebrar diumenge passat el Dia Mundial de la Infància i l’Adolescència amb una festa que va omplir de públic i d’activitats lúdiques i educatives el pavelló firal i en què van participar una vintena d’entitats.
Entre les novetats d’aquest any en aquesta commemoració, que es porta a terme per quart any, va destacar la participació de la unitat canina i del TEDAX dels Mossos d’Esquadra i també dels Agents Rurals, que van oferir tallers dinàmics per mostrar la seua feina.
També va repetir l’espai que es va obrir fa dos edicions dirigit a nens i nenes de 0 a 3 anys i conduït per les escoles infantils municipals. Així mateix, es va voler treballar la inclusió a través de diferents activitats, com una gimcana amb cadires de rodes o un taller de llengua de signes.
A més dels diversos tallers que es van portar a terme a les carpes de les entitats participants, també hi va haver diferents actuacions, entre les quals la de la Colla Bastonera de L’Arreu i la dels Diables ARF de Mollerussa.
Així mateix, i per completar la jornada lúdica i educativa, es va instal·lar una zona d’inflables amb una pista americana de la qual també van poder gaudir les persones adultes.