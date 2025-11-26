EDUCACIÓ
L’institut Ciutat de Balaguer, sense calefacció en el que va de curs i amb aules a 15 graus
Les famílies exigeixen una data concreta per connectar el sistema al subministrament de gas, que depèn de l’empresa. Educació va canviar a l’estiu la caldera de gasoil i treballa en el nou equipament
L’Institut Ciutat de Balaguer porta diverses setmanes sense calefacció a causa de la falta de connexió amb el subministrament de gas, un problema que s’arrossega des de principis del curs i que, amb la baixada brusca de les temperatures, s’ha convertit en una situació insostenible per a alumnat i professorat. La comunitat educativa denuncia que, malgrat les reiterades peticions tant al departament d’Educació com a les empreses subministradores, el centre continua sense disposar d’un servei bàsic que garanteixi les condicions mínimes de confort dins de les aules.
La situació es va originar aquest estiu, quan es va substituir l’antiga caldera de gasoil per un nou sistema de gas. Tanmateix, encara que la instal·lació va acabar al setembre, la connexió del subministrament encara no s’ha completat. Així mateix, fonts del centre van assegurar que l’empresa encarregada de la instal·lació va assegurar ahir que la calefacció estaria operativa “en els propers dies”, malgrat que aquest compromís es repeteix des de principis de mes sense que s’hagi produït cap avenç real.
Mentrestant, les temperatures a les aules han assolit xifres extremadament baixes, arribant en alguns moments als 12 graus a primera hora del matí i, amb sort, a mig matí s’assoleixen els 16, expliquen membres de l’equip docent del centre. Aquests valors se situen per sota del mínim legal fixat per a centres educatius, la qual cosa ha generat un profund malestar entre famílies i professorat. Per la seua part, l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) ha denunciat que els estudiants estan rebent classes a temperatures que no superen els 14 graus en molts casos. La seua presidenta, Vanessa Gesa, va afirmar que la situació és “inacceptable” i va reclamar un compromís ferm per part de l’administració. “Volem una solució ja. No pot ser que, després de tantes setmanes, ningú ens doni una data concreta per a la posada en marxa de la calefacció. Necessitem respostes i, sobretot, necessitem que s’actuï amb la urgència que mereix un problema que afecta directament la salut dels nostres fills.”
Van explicar que s’han fet “nombroses” peticions a les empreses subministradores per resoldre una situació que, asseguren, no depèn de l’institut. Des de l’AFA van insistir que és el departament d’Educació l’encarregat de coordinar la connexió al subministrament de gas amb l’empresa distribuïdora corresponent, però de moment aquest tràmit es troba bloquejat. Van lamentar que el retard respongui, suposadament, a tràmits burocràtics i van subratllar que les obres s’haurien d’haver planificat amb temps suficient per evitar problemes.
Estudien mobilitzacions si persisteix la situació
“No podem permetre que estudiants i docents treballin durant sis hores en aules i despatxos a 15 graus o menys”, van denunciar pares i mares d’alumnes del centre de la capital de la Noguera. Fins ara la incidència ha coincidit que no ha fet gaire fred, però la setmana passada va començar una baixada brusca del termòmetre i no s’ha recuperat la temperatura al centre. Van insistir que si la instal·lació està completament acabada i que la falta de subministrament és l’únic que manté inactiva la nova caldera, per què “ningú no facilita un calendari clar que permeti preveure quan estarà operativa la calefacció”, van dir. “Alguna cosa falla i no sabem què és.” Mentre les temperatures continuen baixes (avui i demà les mínimes podrien descendir per sota dels 0 graus, segons Aemet), famílies, alumnes i docents exigeixen una solució i avancen que estudiaran mobilitzacions si el problema persisteix: “No es pot continuar fent classe amb fred.” Des de l’institut van apuntar que en diverses ocasions s’ha intentat contractar el servei de gas pel seu compte, però està sent “molt difícil”.