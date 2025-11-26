AIGÜES
L’Urgell demana ajuda al Govern arran del primer ‘no’ a la modernització
Els regants consideren escassos els ajuts i apel·len al president Illa. Ferebro veu “urgent” impulsar el projecte per assegurar la “sostenibilitat” del canal
El president de la comunitat de regants del canal d’Urgell, Amadeu Ros, va demanar ajuda dilluns al president Salvador Illa per donar un impuls a la modernització del regadiu en un moment clau després que la col·lectivitat dels Alamús (2.300 hectàrees) rebutgés clarament el projecte a l’aconseguir menys del 40% de vots favorables. La dels Alamús va ser la primera assemblea de col·lectivitat de les vint que hi ha en total a pronunciar-se sobre la modernització, a la qual seguiran aquesta setmana la de Térmens (divendres) i la de les Borges Blanques (diumenge). Durant el mes de desembre hi ha convocades les altres disset. Ros va considerar insuficients els ajuts anunciats i va reclamar més suport al regant per afrontar la inversió, que supera els 200 milions d’euros per a l’obra general i s’acosta als 400 per al moblament de les finques. El principal motiu de desconfiança dels regants arrela en el finançament de les obres a l’interior de les parcel·les, ja que només el 25% dels propietaris de finques són agricultors professionals i tenen dret a ajuts. Per a la resta s’estan buscant ara solucions per afrontar la inversió. En el cas dels agricultors professionals, els ajuts aniran del 40 al 70% i per a la resta s’ofereix finançament de l’ICF i s’estudien altres fórmules, encara sense concretar.
El projecte de modernització va rebre el suport de la Federació de Regants de la conca de l’Ebre (Ferebro), que també dilluns es va reunir amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i va dir que el projecte és necessari perquè el canal “requereix una actualització urgent per garantir-ne la sostenibilitat i l’eficiència”. Va afegir en un comunicat difós ahir que “la transició cap a xarxes pressuritzades no només suposa una millora en la precisió del reg, sinó també un alleujament per als costos energètics i operatius dels agricultors”.
D’altra banda, l’Assemblea Pagesa va demanar ahir la paralització de les votacions al considerar que el projecte compromet la “viabilitat” dels agricultors a Ponent i no inclou la seua opinió.