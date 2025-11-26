Les estacions d’esquí lleidatanes encaren amb optimisme la temporada després de les darreres nevades
Confien vendre 1,4 milions de forfets i insisteixen a recuperar iniciatives com la setmana blanca per ampliar mercat
Les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida encaren la temporada amb optimisme després de les nevades que hi ha hagut els darrers dies. L’arrencada serà diferent de l’any passat, quan la climatologia no va permetre obrir ni pel pont de la Puríssima. Baqueira Beret donarà el tret de sortida dissabte que ve i les estacions de FGC ho faran el 4 de desembre. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha dit que el sector preveu arribar als 1,4 milions de forfets venuts, una xifra que és similar a la de temporades passades. Els representants de les estacions aposten per recuperar iniciatives com la setmana blanca per ampliar mercat.
Talarn ha remarcat durant la presentació de la temporada de neu de les estacions del Pirineu de Lleida, que una de les majors “preocupacions” que manifesten els seus responsables té a veure amb la sostenibilitat dels complexos. En aquest sentit, ha destacat la inversió global que han fet les 11 estacions, valorada en 14,4 milions d'euros, que si es comptabilitzat amb el conjunt dels darrers 10 anys, quan els efectes del canvi climàtic s’han fet més evidents, arriba als 151 milions d'euros.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha volgut valorar el fet que al Pirineu de Lleida hi ha més de 500 quilòmetres esquiables, per la qual cosa es converteix en l’àrea més gran per a la pràctica de l’esport blanc al conjunt de l’Estat i també dels Pirineus. Serrano també ha remarcat que l’esquí genera 2.200 llocs de treball directes i uns 8.000 indirectes. Després de les nevades, Serrano ha reconegut que l’inici de campanya “destil·la optimisme”, ja que falta una setmana pel pont de la Puríssima i pràcticament totes les estacions estan amb neu i se suposa que podran obrir.
Les reflexions dels responsables de les estacions
L’acte ha comptat amb una taula rodona que ha comptat amb la participació de diferents responsables de les estacions. El director de Negoci i Estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC – Turisme), Enric Serra, ha explicat que les nevades de la darrera nit han estat molt favorables per a les estacions del grup a Lleida: Boí Taüll, Port Ainé i Espot, malgrat que el vent ha perjudicat alguns punts. La previsió és obrir-les totes el dia 4 de desembre amb la confiança que la temporada sigui un “èxit”.
Per la seva part, el director de l’estació del Solsonès Port del Comte, Albert Estella, ha parlat de les característiques del complex, situat a la part més al sud de la serralada, amb unes condicions poc favorables per rebre abundants nevades. Estella ha explicat que gràcies als “esforços” dels darrers 20 anys han aconseguit treballar les pistes per fer que amb una base de neu de només 10 centímetres ja s’hi pugui esquiar. Han actuat en la inclinació, han sembrat herba i fins i tot han plantat arbres de gran alçada per aconseguir més ombra i evitar que el sol fongui abans la neu.
El director de Lles de Cerdanya i representant de Tot Nòrdic, Ramon Sellés, ha valorat “la pau i la tranquil·litat” que es troba a les estacions d’esquí de fons. Aquesta modalitat despatxa uns 1.000 forfets de temporada cada any i destaca pel creixent interès que ve acompanyat per la moda de fer excursions amb raquetes de neu. Les estacions de nòrdic encara no tenen prou neu per obrir circuits, però treballen per poder obrir alguns quilòmetres de cara a la Puríssima.
Baqueira Beret serà la primera estació lleidatana que obrirà i ho farà dissabte que ve, amb més de 50 quilòmetres de pistes. El director general del complex, Alex Barés, ha parlat de la necessitat de garantir el relleu generacional en el món de l’esquí davant l’envelliment dels esquiadors. En aquest sentit, ha demanat suport de les institucions per recuperar iniciatives com la setmana blanca a les escoles. En aquesta línia el director de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya, Joaquim Alsina, ha apuntat que fa temps que estan “pressionant” per fer que el programa Esport Blanc Escolar s’estengui a tots els centres educatius de Catalunya i no només als de les comarques de muntanya.