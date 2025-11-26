Ple per desencallar la millora dels carrers
Modificaran el pla de sanejament per incorporar el crèdit de 2 milions. La sessió inclou la dimissió de Raül Aguilar
L’ajuntament de Mollerussa celebrarà previsiblement avui un ple extraordinari i urgent per modificar el pla de sanejament municipal i tancar l’any amb totes les operacions de crèdit previstes en marxa. L’alcalde, Marc Solsona, va explicar que l’objectiu és incorporar al pla l’operació de 2 milions d’euros ja anunciada i uns 900.000 euros vinculats al romanent negatiu de tresoreria, de manera que els préstecs puguin formalitzar-se aquest any. La Generalitat es va reunir ahir amb intervenció i es van demanar una sèrie d’ajustaments per convocar la sessió.
Dimissió
D’altra banda, el ple deixarà constància de la dimissió de Raül Aguilar com a regidor i segon tinent d’alcalde. No només deixa aquest càrrec sinó que també ha causat baixa del seu partit, Junts. Romy Balagué assumirà de forma temporal la representació del grup. El relleu es produeix a l’espera que la Junta Electoral emeti la credencial de la persona que ha d’ocupar l’acta d’edil, un procés que s’activarà una vegada que el ple ratifiqui la renúncia. L’alcalde, Marc Solsona, va explicar que la decisió d’Aguilar respon a una “determinació personal” i va expressar el seu respecte per aquest pas, agraint la tasca desenvolupada al govern municipal. Per una altra banda, el consistori manté les obres urgents per millorar l’espai públic, per exemple, les rajoles a la plaça Pla d’Urgell.