Poda selectiva per reduir les molèsties per estornells
A l’avinguda del Canal, els treballs comencen avui i costaran 18.126 euros. L’actuació afectarà 200 plataners abans de les vacances de Nadal
L’ajuntament de Mollerussa inicia avui els treballs de poda selectiva a l’avinguda del Canal, una actuació programada per reduir els dormidors d’estornells que en les últimes setmanes han provocat molèsties al veïnat per la presència de brutícia, excrements i soroll, segons van explicar ahir l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el regidor d’Atenció Externa i Via Pública, Joel Bastons.
L’operació s’ha dividit en tres trams d’actuació amb l’objectiu de planificar els treballs de manera ordenada i garantir la seguretat a la via pública. Segons aquesta planificació tècnica, els treballs començaran pel segon tram, que va des de la carretera de Torregrossa, davant de la rotonda de l’Albada, fins al carrer Mestre Enric Subirós, ja que és la zona que actualment registra un impacte més gran pels excrements dels estornells i on és necessària una actuació immediata per minimitzar les afectacions.
L’actuació seguirà pels altres dos trams afectats, el que va des de Mestre Enric Subirós fins a l’L-200 (rotonda del Tractor, davant de la carretera de Miralcamp) i el tram que va des del carrer Jaume I fins a la carretera de Torregrossa. Aquesta actuació ha estat adjudicada a Parcs i Jardins de Catalunya SL per un import de 18.126 euros.
La Policia Local té previst adequadament tot el perímetre d’actuació en funció dels diferents trams que es vagin executant i sol·licitarà als vehicles que no estacionin a la zona per facilitar l’accés de la maquinària i garantir el desenvolupament segur de les tasques.
Abans de Nadal
La previsió del consistori és que abans de les vacances de Nadal s’hagi portat a terme la poda dels 200 exemplars de plataner situats al llarg del marge del canal, completant així l’estratègia iniciada la setmana passada amb el dispositiu de neteja urgent per mitigar els efectes de la presència massiva d’estornells.
Per la seua banda, el regidor d’Atenció Externa i Via Pública va remarcar que també està previst en les properes setmanes actuar a la zona del passeig la Salle i que, a través de la brigada municipal, també es portaran a terme altres actuacions puntuals en diferents punts de la capital del Pla d’Urgell.