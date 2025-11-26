Quatre centres d’innovació el 2026
Sort n’estrenarà un de dedicat a l’economia forestal a començaments de l’any que ve i en els mesos següents n’obriran d’altres sobre turisme, digitalització i canvi climàtic
Sort acollirà a començaments de l’any vinent un centre dedicat a promoure activitats econòmiques i projectes empresarials basats en els recursos forestals de les comarques del Pirineu. Serà una nova incorporació a la xarxa de Centres d’Innovació Transformativa Especialitzats (CITe) que promou la Diputació. El president de l’ens comarcal, Joan Talarn, el va presentar ahir a la fira Agrobiotech, on va avançar que al llarg del 2026 se’n posaran en marxa tres més a les comarques lleidatanes: un de dedicat al turisme sostenible, un altre a afavorir la resiliència davant del canvi climàtic i un tercer a la digitalització.
Talarn va explicar que les ubicacions exactes dels tres futurs CITe estan encara per decidir, si bé dos seran al Pirineu. El de turisme es planteja a la Val d’Aran i el dedicat al canvi climàtic, al Pallars Jussà. L’especialitzat en digitalització s’instal·larà al pla i podria establir-se a la comarca de la Segarra. Cada un comptarà amb un mínim d’un tècnic i una dotació econòmica pròpia, malgrat que els diferents centres hauran de treballar de forma coordinada. Els quatre nous centres se sumaran al d’Alcarràs, dedicat a la bioeconomia, el de Balaguer, especialitzat en energies netes, i el de Lleida, dedicat a cadenes de valor alimentàries. Talarn va destacar que la transformació econòmica “s’ha de fer des del territori, amb la gent i les institucions que hi treballen”.
Per la seua part, el vicepresident del patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, va destacar que Lleida “té talent, capacitat i recursos per construir el seu propi futur”.
Teresa Botargues, assessora en matèria de transformació econòmica, va destacar que els CITe busquen una innovació “especialitzada” en els recursos del seu entorn, però que treballen per al conjunt de la demarcació.