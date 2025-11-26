Rècord amb 13 milions en vendes de cotxes
Són 2,5 més que l’any passat, amb un total de 453 vehicles. Autotardor es va saldar amb 92 transaccions per 1,9 milions
Fira de Mollerussa tanca l’exercici 2025 amb un nou rècord històric de negoci en el sector de l’automoció. El volum de facturació conjunta dels expositors que han participat en els tres certàmens de l’any (Fira de Sant Josep, Autotrac i Autotardor) ascendeix a 12.994.617 euros, a poc més de cinc mil euros dels 13 milions. Així ho va anunciar ahir l’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, acompanyat del vicepresident de l’ens firal, Joel Bastons, i del tècnic Ramon Xinxó. El balanç suposa un increment de gairebé 2,5 milions d’euros respecte a l’any passat i supera en un milió l’anterior millor marca, registrada el 2019 amb 11.955.712 euros. També creix el nombre de vehicles venuts, tant nous com d’ocasió, que aquest any arriba a les 453 unitats, un 12% més que l’últim exercici.
Solsona va vincular aquests “resultats excepcionals” al bon comportament del Saló de l’Automòbil, celebrat al març en el marc de la Fira de Sant Josep, quan es van formalitzar 252 operacions per un import proper als 9 milions d’euros.
En el cas concret d’Autotardor, celebrada l’últim cap de setmana d’octubre, la fira es va saldar amb 92 vehicles venuts per un import total de 1.917.175 euros. Aquest certamen va reunir una vintena de firmes expositores i fins a 380 vehicles, amb una oferta molt àmplia de models i preus. El cotxe més car venut va ser un Mercedes C300 per 47.990 euros, mentre que el més econòmic va ser un Peugeot Partner per 6.300 euros.
Pel que fa a l’origen dels clients, el 25 per cent dels compradors procedia de la comarca del Pla d’Urgell, el 15% de la ciutat de Lleida i el 56% d’altres municipis de la demarcació.
En aquest sentit, la Fira va celebrar ahir el sorteig del premi de 3.000 euros entre els compradors d’un vehicle durant l’última edició d’Autotardor, fet com és habitual a la notaria de la capital del Pla d’Urgell. El guanyador ha estat Miquel Garcia, veí de Vila-sana, per la compra d’un Peugeot 508 a l’expositor Tallers G. Priego, de Golmés. Aquest sorteig, que també s’organitza a la Fira de Sant Josep i a Autotrac, està patrocinat pels mateixos expositors i per l’ens firal i serveix, a més, per recopilar les dades de vendes i volum de negoci.