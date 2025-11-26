INVESTIGACIÓ
Tres detinguts per conrear ‘maria’ en una casa del centre de la Fuliola
La Policia Nacional va trobar 800 plantes i 24 quilos d’aquesta droga a l’habitatge. El domicili, on ja hi va haver una batuda l’any 2022, tenia la llum punxada
La Policia Nacional va portar a terme ahir al matí una batuda antidroga a la Fuliola que es va saldar amb la detenció de tres homes i el desmantellament d’una plantació de marihuana en una casa del centre, segons ha pogut saber aquest diari. Els investigadors van decomissar unes 800 plantes, 24 quilos de marihuana ja preparada per a consum i l’estructura del cultiu. A més l’immoble tenia la llum punxada. Els sospitosos van ser arrestats com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i de defraudació de fluid elèctric.
L’operatiu policial va començar abans de les 7.00 hores en un habitatge situat al camí d’Ivars d’Urgell, a escassos metres del poliesportiu, i es va allargar durant més de quatre hores. A l’habitatge van ser arrestades tres persones i, posteriorment, es va practicar l’escorcoll. Es dona la circumstància que la Policia Nacional ja va fer una altra batuda en aquest domicili el juliol de l’any 2022. En aquella ocasió, hi va haver dos persones detingudes i es van decomissar 60 grams de cocaïna, més de 700 plantes de marihuana i diners en metàl·lic.
En l’escorcoll també hi havia tècnics de la companyia elèctrica. Es van decomissar llums, aparells d’aire, extractors i altres eines per facilitar el cultiu. Veïns van explicar a aquest diari que en diverses ocasions havien mostrat el seu malestar per la forta olor de marihuana, encara que el consistori no tenia cap queixa oficial registrada sobre aquest fet.
La investigació, que es va iniciar fa diversos mesos al sospitar que l’habitatge havia tornat a ser habilitat per al cultiu de marihuana, continua oberta i no es descarten noves detencions.
En els últims anys, els cossos policials han desmantellat nombroses plantacions indoor en localitats petites de Ponent. Els investigadors afirmen que és per passar desapercebuts.