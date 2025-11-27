SUCCESSOS
Assalten un camioner a l’A-2 i li roben un palet de Kinder Bueno
Els lladres van fer un tall a la lona a l’àrea de Torre-serona. Al ser descoberts pel xòfer, que descansava a la cabina, van intentar agredir-lo
Un palet de xocolatines Kinder Bueno. Aquest és el botí que van sostreure la setmana passada uns lladres que van assaltar un camió estacionat a l’àrea de servei de l’A-2 a Torre-serona, segons ha pogut saber aquest diari. Els delinqüents van amenaçar el camioner, que els va descobrir quan estava dormint a la cabina. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir els sospitosos.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 4.00 hores de dijous passat quan un xòfer es trobava descansant al pàrquing de camions al quilòmetre 463 de l’A-2, a Torre-serona. El camioner es va despertar al sentir un soroll i va veure que diversos individus estaven robant-li la càrrega del remolc. El xòfer va increpar els lladres, que van intentar accedir a la cabina per agredir-lo. Aleshores, va arrancar el tràiler i el va moure, moment en què els lladres van decidir fugir amb un vehicle. El xòfer va comprovar que li havien esquerdat la lona del remolc i li havien sostret un palet amb les conegudes xocolatines. És el que es coneix en l’argot policial com loners, delinqüents que roben mercaderia de camions tallant les lones. En els últims anys, els cossos policials han desmantellat diversos grups d’aquests criminals a la demarcació. Actuen principalment a l’A-2 i l’AP-2.
A l’estiu, els Mossos d’Esquadra van localitzar l’amo de 8.800 botelles de cervesa Corona, més conegudes com coronitas, que es van trobar l’1 de juliol en un camió avariat a l’AP-2 a Vinaixa. Van ser robades a Montblanc i el transportista no va descobrir que havia estat víctima d’un robatori fins que va descarregar a França.
Robatoris a Rosselló i Binèfar
D’altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut dos veïns de Binèfar acusats de quatre robatoris en aquesta localitat de la Llitera i a Rosselló. De la localitat del Segrià suposadament havien sostret a començaments d’octubre dos paramotors de l’interior d’un traster. La investigació continua oberta i la Guàrdia Civil ha intervingut nombrosos articles que serien robats i fa una crida per trobar-ne els amos.