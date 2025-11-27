La Carretera de l’Oli, 130 km de ruta turística
Recorre 18 municipis i connecta 32 establiments adherits. Molins d’oli, cellers, allotjaments i restaurants
La comarca va estrenar ahir una nova ruta turística. Es tracta de la Carretera de l’Oli, amb un total de 130 quilòmetres que recorren divuit municipis de les Garrigues i connecten trenta-dos establiments adherits entre molins, cellers, allotjaments, restaurants i serveis turístics. El projecte està impulsat per l’ajuntament de les Borges i està finançat a través del programa 12 mesos, 12 paisatges de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i de la Diputació amb el suport de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. A més de la ruta física, el projecte incorpora una pàgina web en què els establiments adscrits poden publicar activitats i experiències. Amb el lema Alimenta els teus sentits, la Carretera de l’Oli “ofereix una nova manera d’atansar-se al paisatge de les Garrigues unint la tradició de la producció d’oli amb la bellesa del paisatge de secà”, va indicar l’alcalde, Josep Farran.
La presentació es va fer a la cabana de volta del Farran, antiga cabana del Nadal, davant d’una trentena d’assistents entre autoritats, establiments adherits i convidats, entre els quals el director general d’Empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia, qui va destacar la iniciativa com un exemple a seguir. L’alcalde va destacar el valor del paisatge com l’expressió del treball i perseverança dels habitants de la comarca i va convidar a descobrir-los a través dels seus protagonistes: els productors d’oli i vi i altres persones que mantenen viu el món rural. Per la seua banda, el director general del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Ramon Boixadera, va posar en relleu la relació entre la Carretera de l’Oli i la marca Gust de Lleida, totes dos dirigides a donar visibilitat a la qualitat agroalimentària.
Un recorregut d’un quilòmetre i mig vinculat als sentits
Els assistents van participar en un recorregut sensorial d’un quilòmetre i mig per l’entorn de la cabana de volta del Farran amb parades vinculades a la vista, el tacte, el gust, l’olfacte i la memòria, aquesta última com a homenatge a les persones que han modelat el territori. Els participants poden organitzar la seua experiència combinant l’oferta. També s’ha inclòs un apartat destinat als vestigis de la Guerra Civil.