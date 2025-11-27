La Fira de Juncosa espera més d’un miler de persones aquest cap de setmana
Juncosa celebra aquest cap de setmana la XVI edició de la Fira de l’Oli i Productes d’Elaboració Artesana, en la qual participaran una trentena de parades de productes de proximitat. La directora general de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre i Secció de Crèdit de Juncosa, Àngels Araque, va indicar que les previsions de vendes són “molt bones”, ja que “tindrem una bona collita gràcies al reg de suport instal·lat des de fa uns anys. Això ens assegura una quantitat i qualitat d’oli cada campanya”. Va concretar que esperen fer uns 500.000 quilos d’oli, “que és més que l’any passat. Potser de quilos farem la mateixa quantitat que l’any passat, però el rendiment serà més alt”. També va explicar que es preveu que la garrafa de 5 litres es vengui entre 41 i 42 euros, i s’espera l’assistència d’un miler de persones.
El diumenge dia 30 començarà amb un esmorzar de brasa al pati de la Cooperativa, que serà gratuït tant per als socis com per als clients, amb el nou oli Les Cabanes, guardonat en diversos concursos des de fa anys, i l’acte d’entrega del donatiu de la mateixa cooperativa a l’Associació Espanyola contra el Càncer. La fira culminarà amb el dinar de germanor a càrrec de l’Associació de Dones.