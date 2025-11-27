PRESENTACIÓ
L’esquí demana recuperar la Setmana Blanca escolar per afavorir el relleu generacional
Les estacions lleidatanes encaren la nova temporada amb la meta de consolidar els 1,4 milions de forfets venuts. Sumen més de 14 milions d’inversions en millores de sostenibilitat i modernització
El sector de l’esquí al Pirineu de Lleida afronta la temporada 2025-2026 amb la vista posada a consolidar els 1,4 milions de forfets venuts, una xifra que s’ha superat en les últimes quatre campanyes. Tanmateix, els gestors de les estacions adverteixen que serà difícil mantenir aquest nivell si no s’amplia la base de joves esquiadors. El director general de Baqueira-Beret, Álex Barés, va defensar la necessitat de reimplantar la Semana Blanca Escolar com una eina “clau per mantenir viva l’afició a l’esquí entre els més petits”. En la mateixa línia, el responsable de Negoci i Estratègia de FGC Turisme, Enric Serra, va insistir que és “imprescindible projectar l’oferta de les estacions catalanes a l’exterior, mentre es fidelitza el públic local”. Va recordar que “molts esquiadors catalans opten per estacions d’Aragó, França o Andorra”, i va reclamar estratègies conjuntes per atreure’ls de nou al Pirineu català.
Des de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya, Joaquim Alsina va recordar que fa temps que el sector reclama estendre el programa Esport Blanc Escolar a tots els centres educatius de Catalunya.
Pel que fa a la nova campanya de neu, arrancarà aquest dissabte a Baqueira, que preveu obrir més de 50 quilòmetres de pistes, mentre que les estacions de FGC –Espot, Port Ainé i Boí Taüll– obriran el 4 de desembre. Els complexos d’esquí nòrdic activaran els seus serveis de restauració i intentaran obrir circuits d’iniciació si la neu ho permet, i Port del Comte ho farà quan les condicions siguin favorables. En total, la temporada podria prolongar-se més de 120 dies. En aquest sentit, el president de la Diputació, Joan Talarn, va afirmar que “l’esquí és un recurs bàsic per generar economia i facilitar projectes de vida al Pirineu”. Per la seua part, el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, va destacar que el Pirineu de Lleida disposa de més de 500 quilòmetres entre pistes d’esquí alpí, nòrdic i recorreguts per a raquetes, “la qual cosa consolida el nostre lideratge en el sector”. Finalment, el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, va ressaltar l’aposta per un model turístic sostenible i va explicar la campanya que la institució portarà a terme al mercat francès o l’organització de viatges per a periodistes.