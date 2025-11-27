Les olives del tros porten IVA

SEGRE

Hisenda grava amb un impost del 4% la molta de les olives i l'entrega de l'oli. La tributació s'ha duplicat d'una campanya a l'altra, malgrat que segueix per sota del 10% previ a l'escalada de l'IPC el 2022

Els trulls es troben en la fase àlgida de la campanya.

La molta de les olives del tros, les que donen les terres de la casa, per elaborar oli, la seua recepció una vegada fabricat i l’entrega al trull d’una part de la producció per pagar aquest procés estan subjectes al pagament de l’IVA amb un tipus que s’ha duplicat aquesta campanya a l’assolir el 4 per cent davant el 2 per cent vigent en el gruix de l’anterior temporada, quan es va mantenir en el 2 per cent entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, el tram que inclou el gruix de la collita de les olives i el premsatge.

L’IVA de l’elaboració i l’entrega de l’oli acumula en els últims tres anys un carrusel de pujades i baixades a recer de les successives modificacions de l’impost per a alguns béns i serveis bàsics des de finals del 2022, quan, a conseqüència de les operacions especulatives amb productes de primera necessitat que es van desencadenar amb l’inici de la guerra d’Ucraïna, l’IPC va arribar als màxims del segle, del 10,8% estatal i el 12,4% local en l’índex general i del 16% en els aliments. Cap d’aquests no supera ara el 3%.

“Les entregues d’oli d’oliva van tributar en l’IVA al 10% fins al 31 de desembre del 2022”, van explicar fonts de l’Agència Tributària, que van recordar que aquest tribut es va reduir al 5% fins al 30 de juny del 2024 per caure a zero durant els tres mesos següents. El tribut va pujar el 2% entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de l’any passat i, des de gener d’aquest any, ha passat a situar-se en el 4%.

Quan els agricultors “porten les seues olives a un trull perquè siguin transformades en oli d’oliva” conserven “la propietat de la seua collita durant tot el procés”, que acaba quan s’emporten el líquid “embotellat i a punt per al consum”, van indicar les mateixes fonts.

La molta s’ha liquidat tradicionalment per dos vies, en ocasions combinades: pagant amb diners el servei prestat, que es calcula en funció del volum d’olives que es porta a moldre, o minvant una part del líquid que resulta del procés. Els termes d’aquest acord, que es pacten prèviament entre agricultor i trull, solen basar-se a uns índexs de transformació del 16% al 25%, és a dir, en un rendiment teòric d’un litre d’oli per cada entre quatre i sis quilos d’olives.

“A efectes de l’IVA existeixen dos operacions”, anoten des de l’Agència Tributària: una és l’“execució d’obra” de la molta, “feta pel trull en favor de l’agricultor”, i una altra, pagaments en metàl·lic al marge, l’“entrega d’oli per l’agricultor al trull en concepte de pagament pel servei de molta”.

“L’operació consisteix a portar a terme una execució d’obra (molta) que tindria com a resultat immediat l’obtenció d’un bé (oli) a l’entrega del qual, al seu torn, també li és aplicable el 4 per cent”, afegeixen.

El valor o base imposable d’aquest oli que rep l’agricultor i/o es queda el trull seria, per aplicar l’IVA, “l’import expressat en diners que s’haguessin acordat entre les parts”, ja que es tracta d’“una contraprestació en espècie”.

