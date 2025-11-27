Les olives del tros porten IVA
Hisenda grava amb un impost del 4% la molta de les olives i l’entrega de l’oli. La tributació s’ha duplicat d’una campanya a l’altra, malgrat que segueix per sota del 10% previ a l’escalada de l’IPC el 2022
La molta de les olives del tros, les que donen les terres de la casa, per elaborar oli, la seua recepció una vegada fabricat i l’entrega al trull d’una part de la producció per pagar aquest procés estan subjectes al pagament de l’IVA amb un tipus que s’ha duplicat aquesta campanya a l’assolir el 4 per cent davant el 2 per cent vigent en el gruix de l’anterior temporada, quan es va mantenir en el 2 per cent entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, el tram que inclou el gruix de la collita de les olives i el premsatge.
L’IVA de l’elaboració i l’entrega de l’oli acumula en els últims tres anys un carrusel de pujades i baixades a recer de les successives modificacions de l’impost per a alguns béns i serveis bàsics des de finals del 2022, quan, a conseqüència de les operacions especulatives amb productes de primera necessitat que es van desencadenar amb l’inici de la guerra d’Ucraïna, l’IPC va arribar als màxims del segle, del 10,8% estatal i el 12,4% local en l’índex general i del 16% en els aliments. Cap d’aquests no supera ara el 3%.
“Les entregues d’oli d’oliva van tributar en l’IVA al 10% fins al 31 de desembre del 2022”, van explicar fonts de l’Agència Tributària, que van recordar que aquest tribut es va reduir al 5% fins al 30 de juny del 2024 per caure a zero durant els tres mesos següents. El tribut va pujar el 2% entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de l’any passat i, des de gener d’aquest any, ha passat a situar-se en el 4%.
Quan els agricultors “porten les seues olives a un trull perquè siguin transformades en oli d’oliva” conserven “la propietat de la seua collita durant tot el procés”, que acaba quan s’emporten el líquid “embotellat i a punt per al consum”, van indicar les mateixes fonts.
La molta s’ha liquidat tradicionalment per dos vies, en ocasions combinades: pagant amb diners el servei prestat, que es calcula en funció del volum d’olives que es porta a moldre, o minvant una part del líquid que resulta del procés. Els termes d’aquest acord, que es pacten prèviament entre agricultor i trull, solen basar-se a uns índexs de transformació del 16% al 25%, és a dir, en un rendiment teòric d’un litre d’oli per cada entre quatre i sis quilos d’olives.
“A efectes de l’IVA existeixen dos operacions”, anoten des de l’Agència Tributària: una és l’“execució d’obra” de la molta, “feta pel trull en favor de l’agricultor”, i una altra, pagaments en metàl·lic al marge, l’“entrega d’oli per l’agricultor al trull en concepte de pagament pel servei de molta”.
“L’operació consisteix a portar a terme una execució d’obra (molta) que tindria com a resultat immediat l’obtenció d’un bé (oli) a l’entrega del qual, al seu torn, també li és aplicable el 4 per cent”, afegeixen.
El valor o base imposable d’aquest oli que rep l’agricultor i/o es queda el trull seria, per aplicar l’IVA, “l’import expressat en diners que s’haguessin acordat entre les parts”, ja que es tracta d’“una contraprestació en espècie”.