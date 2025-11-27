SEGURETAT
El pas fronterer de Lleida amb Andorra ja canalitza 7 milions de viatgers a l’any
La Farga serà a partir del gener l’única frontera terrestre de l’Estat a la Península
El pas duaner de la Farga de Moles, entre la Seu d’Urgell i Andorra, ja canalitza el trànsit de 7 milions de persones a l’any, un volum superior al que registren aeroports de zones turístiques com Bilbao o Tenerife. A partir del gener, amb l’obertura del reixat de Gibraltar, serà l’única frontera terrestre de l’Estat a la península Ibèrica.
El pas fronterer de la Farga de Moles, entre la Seu d’Urgell i Sant Julià de Lòria (Andorra), ja canalitza al cap de l’any el trànsit de prop de set milions de viatgers en tots dos sentits, la qual cosa equival a tres quartes parts del trànsit internacional del Principat, que el 2024 va arribar als 9,6 milions després de créixer un 9%, i supera el tràfec que registren aeroports com els de Bilbao, Tenerife o Fuerteventura.
Més de mig centenar de membres de diferents forces de seguretat van participar ahir a la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida en la jornada El viatger i la duana, en la qual membres d’aquest cos, de la Policia espanyola i andorrana i responsables de l’Agència Tributària i de les dos duanes van exposar cinc ponències sobre les condicions i circumstàncies del trànsit de persones i mercaderies per aquest pas, que en tot just dos mesos, com a conseqüència dels acords entre la Unió Europea i els governs d’Espanya i el Regne Unit per obrir el reixat de Gibraltar, tindrà una configuració especial.
“Aquest acord situa com un element singular la frontera d’Espanya amb Andorra, que serà l’únic pas fronterer de l’Estat a la península Ibèrica”, va confirmar el subdelegat del Govern central, José Crespín.
No és, en qualsevol cas, l’única novetat sobre la configuració d’aquesta frontera prevista per als propers mesos. D’una banda, està pendent la difusió de les conclusions del ministeri de Defensa sobre la revisió de l’amollonament que va fer al juliol. I, per una altra, al febrer comença a aplicar-se l’EES (Entry Exit System).
El Cos Nacional de Policia fitxarà, amb una foto digital, les empremtes de quatre dits i les dades del passaport, tots els ciutadans d’origen extracomunitari que creuin aquest pas cap al sud. Aquestes dades s’acararan amb els de cinc bases policials i administratives abans d’autoritzar l’entrada. També es controlarà el temps de permanència.
Hi haurà excepcions com els residents a l’espai Schengen (tret dels d’Irlanda i Xipre, estats que no s’hi han adherit), els titulars de targetes de residència i els qui disposin de visats.