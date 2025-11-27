Refan Cal Quelo, un edifici històric d'un poble de Lleida del qual només queda la façana
Amb una inversió de 650.000 euros, per a usos socials i culturals. S’afegeix a actuacions com instal·lar comptadors d’aigua i pacificar el trànsit
L’ajuntament de Massalcoreig projecta la rehabilitació integral de Cal Quelo, un edifici històric propietat del consistori del qual només queda la façana. Es convertirà en un local multifuncional per acollir un centre d’entitats, la llar de jubilats, la biblioteca i una sala d’actes, entre altres usos.
Així ho va explicar l’alcalde, Josep Maria Vallès, en l’assemblea veïnal celebrada la setmana passada. Aquesta intervenció suposarà una inversió de 650.000 euros i estarà sufragada a traves del pròxim Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) amb una partida de 420.000 euros, a més de fons municipals.
Una altra de les intervencions que es va explicar als veïns és la instal·lació de més de 200 comptadors d’aigua l’any que ve, ja que els habitatges no en disposen i són necessaris per a una millor gestió del consum. Per a això comptarà amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). També es preveu la pacificació del trànsit al centre urbà. Costarà 200.000 euros més, tot i que es compta amb una ajuda de 150.000 euros de Trànsit. Segons l’alcalde, consistirà en l’ordenació de trànsit per donar prioritat als vianants i en la desviació dels camions per evitar que passin pel centre urbà. Amb aquesta finalitat, la circulació de molts carrers canviarà de sentit.
També s’han projectat entre 60 i 80 estacionaments dissuasius. Per executar les obres s’hi han presentat dos empreses.