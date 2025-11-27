EMPRESES
El talent divers al món rural, motor de la càtedra de bonÀrea i UdL
Finançarà estudis i premiarà treballs
BonÀrea i la Universitat de Lleida (UdL) van presentar ahir la nova càtedra Món rural, diversitat i cohesió social, un projecte que posa en relleu la diversitat del talent com a peça clau per al desenvolupament i l’arrelament al territori. La iniciativa busca demostrar que la inclusió i la convivència són motors essencials per lluitar contra la despoblació i dinamitzar l’economia a les zones rurals. A través d’aquesta càtedra, bonÀrea finançarà investigacions i premiarà experiències i projectes de final de grau o màster vinculats a la innovació social, la inclusió i la cohesió en entorns rurals. També organitzarà cursos de formació.
El director de Recursos Humans de bonÀrea, Xavier Moreno, va destacar que “el model de bonÀrea, amb treballadors de 62 nacionalitats, demostra que el talent divers és imprescindible per mantenir viva la nostra activitat”. Moreno va reconèixer que “és evident que al món rural hi ha un dèficit de talent, hi ha despoblació i falta d’activitat econòmica”, per la qual cosa l’objectiu és extrapolar el model de l’empresa. El director de Recursos Humans va recordar que fa temps que l’empresa impulsa accions en cinc àmbits de diversitat: origen, gènere, edat, inclusió i diversitat. “Participem en la taula de cohesió del municipi i apostem per la formació com a gran eina integradora”, va afegir.
Per la seua part, Jaume Alsina, president de bonÀrea, va remarcar que “fem un pas més: crear coneixement, impulsar la formació, innovar tecnològicament i donar visibilitat a les bones pràctiques d’inclusió i cohesió social per fer de l’entorn rural un espai atractiu per viure i treballar”.