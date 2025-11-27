Trobada empresarial per destacar el paper dels autònoms
L’Associació Garrigues Empresarial va celebrar dimarts la seua segona Trobada Empresarial a l’Oleoteca de les Borges, una edició que va reunir més de quaranta persones entre empreses, autònoms i representants institucionals. La jornada va començar amb una visita guiada a l’antic Molí de Cal Gineret, un espai de gran interès històric i patrimonial que va permetre posar en relleu el territori i el seu llegat. Un dels moments més destacats de la trobada va ser la lectura conjunta del manifest a favor dels drets de les persones autònomes, una iniciativa compartida entre Garrigues Empresarial, l’Associació BEC d’Arbeca i l’Agrupació de Comerciants de les Borges. El document reivindica el reconeixement, suport i millora de les condicions del col·lectiu autònom, peça clau del teixit econòmic de la comarca. La presidenta de Garrigues Empresarial, Pilar Palau, va agrair l’assistència i va posar en relleu la importància de treballar en xarxa, destacar el patrimoni i reforçar la col·laboració entre empreses per continuar transformant el territori. Va remarcar també l’esforç de l’associació per consolidar espais de trobada oberts i útils per al conjunt del teixit empresarial. En la jornada es va incidir en la importància de treballar en xarxa.