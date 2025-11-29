VAL D'ARAM
Comença la temporada d'esquí a Baqueira-Beret amb més de 70 quilòmetres esquiables
És la primera estació lleidatana en obrir portes amb unes 40 pistes disponibles
Baqueira-Beret ha començat avui la temporada d'esquí 2025-2026 amb més de 70 quilòmetres esquiables i més de 40 pistes obertes. Els tres sectors principals també estan disponibles i hi ha un gruix de neu d'entre 30 i 70 centimetres. És la primera estació lleidatana en obrir les seues portes.
Des de l'estació destaquen les bones expectatives vers la temporada per l'abundància de neu, i anuncien que en els pròxims dies s'obriran més pistes.
En un acte de presentació de la temporada el passat dimecres 26 de novembre, el president de la Diputació, Joan Talarn, va dir que el sector d'esquí lleidatà preveu arribar als 1,4 milions de forfets venuts, igualant la xifra de les temporades passades.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, va valorar el fet que al Pirineu de Lleida hi ha més de 500 quilòmetres esquiables, per la qual cosa es converteix en l’àrea més gran per a la pràctica de l’esport blanc al conjunt de l’Estat i també dels Pirineus. Serrano també va remarcar que l’esquí genera 2.200 llocs de treball directes i uns 8.000 indirectes.